منوبة: استكمال اشغال منصة صناعية بكلفة 40 مليون دينار في اجال مختصرة بالقطب الصناعي بالفجة

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استكملت شركة القطب الصناعي "نيوبارك الفجة" منصة صناعية لانتاج كابلات السيارات على مساحة 08 هكتارات منها اكثر من 03 هكتارات مغطاة، بكلفة جملية للانجاز بلغت 40 مليون دينار، وذلك في اجال مختصرة باقل من خمسة اشهر، وفق ما افاد به مدير الاستغلال بالقطب الصناعي محمد علي قناوة ل(وات) واوضح قناوة انه تم استكمال الاشغال في مدة 12 شهرا في حين كانت الاجال التعاقدية مقدرة ب17 شهرا، حيث تم تسليمها لاحدى المؤسسات المختصة في صناعة كابلات السيارات عالميا (Sumitomo Electric Bordnetz)، وسيقع الشروع في انتدابات اضافية مع بداية السنة الجديدة تصل الى اكثر من 03 الاف عامل، بعد ان كانت تشغل حوالي 300 عامل فقط، وتخلق الاضافة خاصة على مستوى توفير اليد العاملة.وتدعم هذه المنصة الصناعية باقي المؤسسات الاقتصادية والخدماتية المنتصبة بالقطب ليبلغ، عددها الجملي 11 مؤسسة ناشطة حاليا (توفر حوالي 1300 موطن شغل) من جملة 47 مؤسسة حصلت على مقاسم صناعية على مساحة 62 هكتارا (من جملة 82 هكتارا كمساحة مخصّصة للتسويق لفائدة الفضاءات الصناعية).وتبلغ، وفق نفس المصدر، نسبة استقطاب المقاسم الصناعية المهيئة بالقطب الصناعي والتكنولوجي بالفجة من ولاية منوبة 74 بالمائة، على ان تنتصب 06 مؤسسات جديدة الى نهاية 2021، مع بلوغ 6000 موطن شغل بالقطب.