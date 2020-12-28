منوبة: انتفاع 30 امرأة بقروض صغرى بتمويل من وحدة القروض بالاتحاد الوطني للمراة التونسية

وات -

انتفعت 30 امراة بولاية منوبة نهاية الاسبوع المنقضي، بقروض صغرى بكلفة جملية فاقت ال30 الف دينار، من تمويل وحدة القروض بالاتحاد الوطني للمراة التونسية، بمبالغ تتراوح بين الفي دينار و05 الاف دينار، وفق تاكيد النائبة الجهوية للمرأة بمنوبة فوزية الناوي ل(وات) واضافت الناوي ان المنتفعات حصلن على قيمة القروض الصغرى خلال موكب انتظم بمقر الاتحاد الوطني باشراف رئيسة لجنة اسناد القروض بالاتحاد وعدد من النائبات الجهويات، وذلك من جملة 60 امراة منتفعة في إطار تنفيذ استراتيجية الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في مجال التمكين الاقتصادي وتعزيز تدخله في الأحياء الشعبية والمناطق ذات الأولوية.وبينت ان اغلب المنتفعات بالجهة واكبت دورات تكوينية في قطاعات مختلفة على غرار الخدمات والمهن الصغرى والصناعات التقليدية والفلاحة وخاصة في تحضير المرطبات، واكدت حرص النيابة الجهوية منذ اشهر على تامين دوروات تكوينية في مختلف الاختصاصات لعدد من ربات البيوت والشابات واشارت الى المشاركة في دورة تكوينية حول اعداد وادارة المشاريع بمقر النيابة الجهوية بتونس، الاسبوع المنقضي، لتحسين قدرات نائبات وامينات المال والمكلفات بادارة المشاريع، وتزويدهن بالمعارف والمهارات التي تمكنهن من ادارة المشاريع والتعريف بمراحل اعدادها وتنفيذها وادارتها، وفق اسس سليمة بما يضمن بلوغ اهدافها وتحقيق نتائجها وضمان ديمومتها واستمرارها.