التيار الديمقراطي يعرب عن إدانته لعقد النظام المغربي صفقات تطبيع مع العدو

باب نات -

مساندته لاعتصام الإرادة الذي تخوضه الكتلة الديمقراطية تصديا للعنف والتطرف تحت قبة البرلمان واستنكاره لسوء إدارة السلطة التشريعية بتطويعها لخدمة حلفاء رئيسها واستعداده للتصعيد إذا ماتواصل هذا الانحراف الممنهج.دعمه للدور الرقابي للمجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الفساد واستنكاره لاتخاذ العمل السياسي تعلة لاكتساب الحصانة ولتجييش وسائل إعلام خارجة على القانون للضغط على القضاء والإفلات من العقاب.ارتياحه لتعهد القضاء بملف النفايات الإيطالية وغيرها من الجرائم التي تقترفها عصابات التهريب على حساب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وعلى حساب الاقتصاد الوطني.استهجانه لتباطئ الحكومة في إتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي في انتهاك سافر للسيادة الوطنية وخرق واضح للمعاهدات الدولية واتفاقية بازل تحديدا، ومطالبته بالتحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل إنقضاء الآجال وبتوضيح ما يتداول حول إتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي ودعوته إلى ضرورة التعاطي مع الشأن البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة ووضع مايستحقه من كفاءات على رأسه وتجنّب إقحامه في المحاصصات الحزبية.إدانته المطلقة لعقد النظام المغربي ومن سبقه من الأنظمة العربية صفقات تطبيع مع العدو الصهيوني ومساندته لموقف رئاسة الجمهورية والخارجية التونسية الرافض لكل أشكال التطبيع والمعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينة ومطالبته باستعجال النظر في مبادرة الكتلة الديمقراطية لتجريم التطبيع.