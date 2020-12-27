منوبة: الاذن ببحث عقاري في وضعية المنطقة الاثرية "هنشير الجال" بالانصارين

وات -

اذن والي منوبة محمد شيخ روحه بفتح بحث عقاري في وضعية المنطقة الاثرية "هنشير الجال" بالانصارين، واوضح ل(وات) انه سيتم تكليف لجنة "الاستقصاء وتحديد ملك الدولة" الخاص بالولاية، بمباشرة البحث للتعرف على الوضعية العقارية للمنطقة الاثرية الممتدة على مساحة 62 هكتارا، والوقوف على اسباب عدم ترتيب الموقع وتخصيصه لفائدة وزارة التراث والمعهد الوطني للتراث كموقع اثري، وادراجه ضمن مثال حماية او احياء.كما سيتم، بالتنسيق مع المعهد، وفق ذات المصدر، تحديد القيمة التراثية للموقع وتثمين مكونات المنطقة الاثرية الموثقة لذاكرة وطنية ضاربة في التاريخ، وتدارس سبل استغلاله وتثمينه، مع تنسيق الجهود لاحكام التصدي لكافة جرائم النبش والحفر العشوائي لمكوناته.وياتي قرار البحث في وضعية المنطقة بعد استقبال الوالي امس السبت لامرأة مسنة قامت نهاية الاسبوع بسكب البنزين على جسدها امام مقر معتمدية طبربة للمطالبة بسكن اجتماعي، وقد ادلت بمعطيات اكدت فيها اخراجها بالقوة العامة من الموقع بعد استظهار شخص (منذ سنة 2016) بوثيقة تؤكد ملكيته للعقار، والحال ان المنطقة اثرية وبينت المراة خلال لقائها الوالي، بحضور محامين وبناشطي الرابطة التونسية لحقوق الانسان، انها ولدت في المنطقة وعاشت فيها مع عائلتها طيلة عشرات السنوات، كعقار تابع لاحباس الولي الصالح سيدي احمد الحلاق، واكدت انها كانت حارسة المنطقة الاثرية التي تعد حسب المؤرخين من أبرز المدن الرومانية والبيزنطية التي كانت تحمل اسم "أزاليصار" وتعهد الوالي بالاحاطة بالحالة الاجتماعية ومساعدتها مؤقتا على تسويغ مسكن في انتظار حل جذري لوضعيتها التي تعود لثلاث سنوات "دون علم منه بوضعيتها" وفق تصريحه.وتعتبر المنطقة ثرية بمكوناتها الاثرية والتاريخية التي تعود الى ما قبل العهد الروماني وتحتوي على آثار لوبية وبونية في شكل أسوار لوبية فينيقية، وانتشرت في مرتفعاتها الجبلية الحوانيت او ماتعرف بالغرف الجنائزية والقبور الصغيرة المنحوتة في الصخر، فضلا عن الدواميس والحمامات الرومانية منها الظاهر ومنها المقبور تحت الأرض واللوحات الفسيفسائية والعديد من الأحجار المنقوشة.يذكر ان ناشطي المجتمع المدني بطبربة نادوا ومنذ سنوات بانقاذ المنطقة الاثرية من النبش وسرقة الاثار وطالبوا بتثمنيها وادرجها ضمن مسلك سياحي جهوي.