بطولة تونس لكرة اليد - اعتماد نظام جديد لاسناد النقاط في البطولة

وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد انه سيتمّ بداية من الموسم الحالي 2020-2021 اعتماد نظام إسناد النقاط المعتمد في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة اليد في جدول ترتيب البطولة الوطنية للأكابر القسم الوطني "أ" حيث ستسند النقاط على النحو التالي: - الانتصار / 2 نقاط - التعادل / 1 نقطة وحيدة - الهزيمة / 0 ( لا شيء) وفي حال الهزيمة بالغياب أو لأسباب تأديبية يتم سحب نقطة ( (1 من المجموع العام للنقاط
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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