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بطولة تونس لكرة اليد - اعتماد نظام جديد لاسناد النقاط في البطولة

Publié le Samedi 26 Decembre 2020 - 15:44 قراءة: 0 د, 22 ث
وات - اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد انه سيتمّ بداية من الموسم الحالي 2020-2021 اعتماد نظام إسناد النقاط المعتمد في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة اليد في جدول ترتيب البطولة الوطنية للأكابر القسم الوطني "أ" حيث ستسند النقاط على النحو التالي: - الانتصار / 2 نقاط - التعادل / 1 نقطة وحيدة - الهزيمة / 0 ( لا شيء) وفي حال الهزيمة بالغياب أو لأسباب تأديبية يتم سحب نقطة ( (1 من المجموع العام للنقاط


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