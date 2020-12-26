بطولة تونس لكرة اليد - اعتماد نظام جديد لاسناد النقاط في البطولة

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد انه سيتمّ بداية من الموسم الحالي 2020-2021 اعتماد نظام إسناد النقاط المعتمد في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة اليد في جدول ترتيب البطولة الوطنية للأكابر القسم الوطني "أ" حيث ستسند النقاط على النحو التالي: - الانتصار / 2 نقاط - التعادل / 1 نقطة وحيدة - الهزيمة / 0 ( لا شيء) وفي حال الهزيمة بالغياب أو لأسباب تأديبية يتم سحب نقطة ( (1 من المجموع العام للنقاط