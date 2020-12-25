بنزرت: النظر في سير انجاز المشاريع والبرامج التنموية خلال أشغال الدورة الرابعة للمجلس الجهوي للتنمية

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التأمت اليوم الجمعة، بمقر ولاية ببنزرت، أشغال الدورة الرابعة للمجلس الجهوي للتنمية، وخصّصت للنظر في سير انجاز عدد من المشاريع والبرامج التنموية بكامل الولاية على غرار مشاريع التزوّد بالماء الصالح للشرب، ومشاريع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي استعدادا للصائفة المقبلة، وتقييم الوضع الصحي والوبائي في علاقة بفيروس "كورونا" المستجد والصحة الحيوانية، والمشاريع المهيكلة الكبرى.وبالمناسبة، كشفت لجنة الفلاحة والصيد البحري ومكافحة التصحر عن تحسّن النسبة العامة للتزوّد بالماء الصالح للشرب بالجهة من 83 بالمائة خلال سنة 2014 الى 92.1 بالمائة خلال نهاية السنة المنقضية 2019، ومن المؤمل ان تبلغ نسبة 95 بالمائة في غضون سنة 2025 وذلك بفضل ما انجز ويجري إنجازه من مشاريع كبرى ممثلة في مشروع المحاور الخمسة بسجنان البالغة تكلفته 70 مليون دينار ومشروع تحسين تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب البالغة تكلفته 330 مليون دينار.وبيّنت ذات التقارير ان 3 مشاريع بكلفة ما يزيد عن 5 ملايين دينار موجهة لفائدة 5500 مواطن بمناطق بوعواج، والبسباسية، والحمرونية، ستدخل حيز الاستغلال خلال السنة المقبلة، بالتوازي مع تحسين أداء 3 منظومات مائية من اجل تمكين حوالي 3800 مواطن من خدمة الماء الصالح للشرب بكل من مناطق الحصحاصية، وبالريس، ومنزل زيد، وإعادة احياء منظومة سيدي لبشير وبالتالي تمكين حوالي 1000 منتفع من خدمة الماء الصالح للشرب .من جهة أخرى، تم خلال الدورة، التي اشرف عليها والي بنزرت، محمد قويدر، تقديم عرض مفصّل عن تقدم الانجاز الإداري والفني للمشاريع الكبرى المهيكلة بالجهة ومنها مشروع الوصلة الثابتة البالغة تكلفته 750 مليون دينار، حيث تمت الإشارة الى نجاح الجهة في فضّ الإشكاليات العقارية من خلال تقدم خلاص المواطنين المنتزعة عقاراتهم بنسبة تفوق 70 بالمائة في الجزء الأول للمشروع الرابط بين الطريق السيارة ا4 وبحيرة بنزرت، وصرف ما قيمته 22 مليون دينار من التعويضات، وامضاء 86.5 من العقود بالنسبة للجزء الثاني من المشروع.وتمت الإشارة بشأن انطلاق أشغال المشروع الى فتح العروض الدولية الانتقائية بمقر وزارة التجهيز وإصدار اعلان طلب العروض لمكوّنة وحدات الربط خلال شهر نوفمبر الفارط 2020.أما في ما يتعلق بمشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي البالغة تكلفته 143 مليون دينار بجميع مراحله، فقد تمت الإشارة الى تقدم مرحلته الأولى التي ينتظر انتهاء اشغالها الرئيسية في غضون مارس المقبل 2021، وقد تم الشروع في المرحلة الثانية والبالغ تكلفتها بـ45 مليون دينار.كما تمت، خلال ذات الجلسة، متابعة سير اشغال مشروع برنامج إزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت البالغة تكلفته الجملية 270 مليون دينار.وتناولت الدورة، في جانب هام منها، تقييما عاما للوضع الوبائي بالجهة في علاقة بجائحة فيروس "كورونا" المستجد من حيث عدد الاصابات التي بلغت حتى يوم امس 3727 إصابة، منها 3353 حالة شفاء، و229 حالة وفاة.كما تمّ التطرق للاجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة من خلال توفير 190 سريرا مجهزا بالاوكسيجين موزّعة كل الفضاءات الاستشفائية بالجهة منها 11 سرير بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة، و19 سرير انعاش 4 منها بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة.وتم أيضا بالمناسبة استعراض نسق تقدم اشغال المشاريع الجارية والمبرمجة في مجال حماية الشريط الساحلي البالغة تكلفتها الجملية حوالي 3 ملايين دينار.