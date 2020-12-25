محطة إنتاج الكهرباء بفريانة تتحصل على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية في التصرف في الصحة والسلامة المهنية

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تحصّلت محطّة إنتاج الكهرباء بفريانة التّابعة للشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بجهة القصرين مؤخرا على شهادة المطابقة للمواصفات العالميّة "إيزو 45001" نسخة 2018، في التصرّف في الصحّة والسلامة المهنيّة.وأوضحت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، في بلاغ لها، الجمعة، أن هذه الشهادة تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لوحدات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وستساهم في إرساء منظومة ترتكز على تحديد المخاطر والحوادث ووضع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوثها أو الحدّ من آثارها.واعتبرت أن هذا التتويج "فخرا للشركة التونسية للكهرباء والغاز طالما سعت إليه عديد الشركات الخاصة والعمومية لما له من أهمية على مستوى الارتقاء بمنظومة التصرف في الصحة و السلامة المهنية إلى درجة مطابقة المواصفات العالمية".وأشارت الشركة إلى "أنّ هذا النجاح تمّ تحقيقه بفضل مجهودات أعوان واطارات محطة إنتاج الكهرباء بفريانة، بإشراف خبرات وكفاءات من إدارة الجودة بالشركة، امتد على مدار سنتين كاملتين رغم الظروف الوبائية التي تمر بها البلاد".