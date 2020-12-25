بنزرت: استياء اعضاء المجلس الجهوي للتنمية من عدم الاسراع في انجاز مشروع البرنامج المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

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اعرب اعضاء المجلس الجهوي للتنمية بولاية بنزرت خلال اجتماعهم اليوم الجمعة في اطار الدورة الرابعة للمجلس الجهوي بعنوان السنة الجارية، عن الاستياء من عدم الاسراع في انجاز مشروع البرنامج المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت "افق 2020" وسجلوا في محضر جلسة الدورة ان المجلس والجهة ككل تعبر عن الاستياء الشديد وعدم الرضا عن نسق انجاز المشروع، واعتبروا ان المسؤولية الاولى لا تقع على عاتق وحدة التصرف بقدر مسؤولية بقية الهياكل المكلفة.وبينوا انه سيتم تكليف رئيس المجلس بمراسلة ولفت نظر وزارة الشؤون المحلية والبيئة وديوان التطهير مركزيا، لمد الجهة برزنامة مدققة ومحددة بشان عناصر انجاز المشروع حتى يمكن لهياكل الجهة متابعة المشروع.وذكروا بان اشارة انطلاق المشروع اعطيت منذ نوفمبر 2016 وتم التعهد بانجازه في غضون 3 سنوات الا انه لم ينجز منه الا القليل ولاسيما ما يتعلق بعنصر الصرف الصحي، مما اضطر المجلس الجهوي، رغم ميزانيته القليلة الى التدخل في اكثر من منطقة بكلفة مالية توازي 1،2 مليون دينار.ودعوا، الادارة العامة لديوان التطهير بتركيز ادارة جهوية مستقلة للديوان ببنزرت وفصلها عن ادارة الاقليم المنتصبة بولاية نابل، بما من شانه مساعدة المدير الجهوي للتطهير والمجلس على المساهمة في تثمين وتسريع انجاز المشاريع، كما تمت دعوة الادارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "صوناد" الى تبني المشاريع المائية المنجزة في اطار مشروع المحاور بسجنان من اجل اعطاء الاضافة المرجوة من تلك المشاريع وتلافي تشكاليات المجامع المائية.يشار الى ان المجلس الجهوي اكد على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي باستكمال المشاريع المبرمجة والمتواصلة المعطلة بالجهة، ومنها التسريع في انجاز الدراسات الخاصة بتطهير الميناء القديم ومشروع تغذية شاطئ الكورنيش وغيرها.