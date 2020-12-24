فيلم "زهرة حلب" يفتتح الدورة الرابعة لسينما الجبل بعين دراهم

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تقام الدورة الرابعة لتظاهرة سينما الجبل بعين دراهم أيام 25 و26 و27 ديسمبر الحالي.وتفتتح بعرض الفيلم الروائي الطويل "زهرة حلب" للمخرج رضا الباهي.وأعد المنظمون برمجة ثرية ومتنوعة، فإلى جانب العروض السينمائية التي ستقام بصفة متواترة في اليوم الواحد بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من متابعة الأفلام المعروضة، فإن المنظمين خصصوا لعشاق الفن السابع بالجهة أربع ورشات في "فن الممثل" تأطير عاطف بن حسين و"الإخراج" تأطير واهب الشرقي و"السيناريو" تأطير جاسر الوسلاتي، إلى جانب ورشة "ديناميكية المجموعة" من تأطير إيمان الغزواني.ويتابع جمهور السينما أشرطة "بورتو فارينا" لإبراهيم اللطيف و"الشاق واق" و"لقشة مالدنيا" وهما فيلمان من إخراج نصر الدين السهيلي، وكذلك فيلم "قبل ما يفوت الفوت" لمجدي الأخضر.وسيتم بالمناسبة تكريم عدد من رموز السينما وهم إبراهيم اللطيف وناجية الورغي وعلي الخميري ومجدي الأخضر وعمر الطويهري.ويعمل منظمو هذه التظاهرة على ترسيخ ثقافة السينما والفرجة والنقد في الجهة، واستغلال السينما للترويج لعين دراهم كمنطقة جغرافية فريدة بطبيعتها الخلابة واستقطاب السياح لتنشيط المدينة اقتصاديا.