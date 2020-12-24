غدا الجمعة حملة تحسيسية وطنية بالجوامع والمساجد للتوقي من فيروس كورونا

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تنظم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، غدا الجمعة، حملة تحسيسية وطنية لفائدة رواد المساجد والجوامع بكامل الولايات، في إطار البرنامج الوطني للتوقي من فيروس كورونا المستجد.وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الحملة التحسيسية ستنطلق ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، بمناسبة إقامة صلاة الجمعة، وذلك بالتعاون مع شركائها من منظمات المجتمع المدني والهياكل الوزارية المتدخلة.كما أوردت أسماء بعض الجوامع التي ستحتضن الحملة التحسيسية بكل من ولايات تونس وصفاقس وسليانة والقيروان، على غرار جامع الزيتونة بتونس وجامع سيدي اللخمي بصفاقس وجامع التقوي بسليانة وجامع الحنفية الباي بالقيروان الشمالية.