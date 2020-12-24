وزارة الصحة تقر اجراءات خاصة بالمسافرين الوافدين إلى تونس من البلدان المعنية بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

باب نات -

الوافدين من البلدان غير المعنية بظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ:

الوافدين من البلدان المعنية بظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدّ:

تبعا لتطور الوضع الوبائي العالمي المتعلّق بجائحة كوفيد-19 وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجدّ ببعض البلدان الأوروبية وللمساهمة في المجهودات الهادفة إلى الحدّ من انتشار هذا الفيروس، تعلم وزارة الصحة بأنّه يتعيّن احترام الإجراءات التالية:☑ الاستظهار بنتائج سلبية لتحاليل "RT-PCR" لا يتعدّى على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر،☑ الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدّة 14 يوما بمكان الإقامة أو بأحد النزل المخصّصة للغرض على نفقتهم. وفي حالة ظهور أعراض المرض خلال فترة الحجر الصحي يتمّ القيام بتحاليل "RT-PCR" من قبل المصالح الجهوية للصحة على نفقة الدولة واتخاذ ما يتعيّن من إجراءات في الغرض،☑ يمكن للراغبين في ذلك إجراء تحاليل "RT-PCR" على نفقتهم في اليوم السابع من الحجر الصحي وفي صورة سلبية الإختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع التقيّد بالإجراءات الوقائية المستوجبة.يتعيّن على الحالات الوافدة من البلدان المعنية بظهور السلالة الجديدة والتي غادرت التراب التونسي قبل تعليق الرحلات من وإلى هذه البلدان أو الحالات الإستثنائية التي يرخّص لها بدخول التراب التونسي بصفة استثنائية لأسباب صحية أو مهنية أو عائلية، احترام الإجراءات التالية:☑ الاستظهار بنتائج سلبية لتحاليل "RT-PCR" لا يتعدّى على إنجازها 72 ساعة عند التسجيل للسفر،☑ إخضاع المعنيين بالأمر حال الوصول لنقطة العبور للاختبار السريع (TDR-Antigène). وفي صورة إيجابية الاختبار، يتمّ توجيههم لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس،☑ في حالة سلبية الاختبار السريع يلتزم المعنيون بالأمر بالحجر الصحي لمدّة 14 يوما بأحد النزل المخصّصة للغرض على نفقتهم. ويمكن للراغبين في ذلك إجراء تحاليل "RT-PCR" في اليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم وفي صورة سلبية الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.