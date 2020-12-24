تراجع عائدات السياحة بنسبة 64 بالمائة

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تراجعت عائدات السياحة بنسبة 64 بالمائة ، لتصل إلى 1.9 مليار دينار ، منذ بداية العام الى غاية يوم 20 ديسمبر2020، وفق ما ورد في المؤشرات المالية التي نشرها الخميس، البنك المركزي التونسي.كما أظهرت هذه المؤشرات تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بنسبة 23بالمائة ، إلى 8.7 مليار دينار ، الى غاية يوم 23 ديسمبر 2020 أما إجمالي التعاملات بين البنوك فقد ارتفع بنسبة 22 بالمائة ليبلغ 1.5 مليار دينار.ووفقًا للبنك المركزي التونسي أيضًا ، فان معدل سوق المالية وصل الى حدود 6.11 بالمائة مقابل 7.81 بالمائة في ديسمبر 2019.