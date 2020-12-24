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تراجع عائدات السياحة بنسبة 64 بالمائة

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 13:08 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - تراجعت عائدات السياحة بنسبة 64 بالمائة ، لتصل إلى 1.9 مليار دينار ، منذ بداية العام الى غاية يوم 20 ديسمبر2020، وفق ما ورد في المؤشرات المالية التي نشرها الخميس، البنك المركزي التونسي.

كما أظهرت هذه المؤشرات تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بنسبة 23بالمائة ، إلى 8.7 مليار دينار ، الى غاية يوم 23 ديسمبر 2020 أما إجمالي التعاملات بين البنوك فقد ارتفع بنسبة 22 بالمائة ليبلغ 1.5 مليار دينار.
ووفقًا للبنك المركزي التونسي أيضًا ، فان معدل سوق المالية وصل الى حدود 6.11 بالمائة مقابل 7.81 بالمائة في ديسمبر 2019.

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