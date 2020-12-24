   Farid - قلبي وعيني اختارو  

رئيسة نقابة القضاة التونسيين تعلن عن التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة

رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري
Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 10:35 قراءة: 1 د, 0 ث
وات - أفادت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة المقترحات المقدّمة من قبل عدد من الهياكل القضائيّة .
وأفادت العمري في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّه من المنتظر أن يتمّ اليوم إمضاء الإتفاق برئاسة الحكومة والإعلان عن بنوده لييقد اثر ذلك اجتماع لمختلف الهياكل المهنية والنظر في "مآل الاضراب" .
وأوضحت أنّ الفريق الحكومي تعامل "بجديّة مع المقترحات المقدّمة يوم أمس وأثبت وجود إرادة حقيقيّة للخروج من الأزمة وهو ما ساهم في التوصّل إلى إتفاق" .
وكان عدد من القضاة يمثلون مختلف الأصناف والرتب قد تجمّعوا يوم الإثنين الماضي أمام قصر العدالة بدعوة من نقابة القضاة للتعبير عن رفضهم للاتفاق المبرم بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين والإعلان عن تواصل الإضراب العام المفتوح الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر الماضي إلى حين عودة الحكومة إلى التفاوض على "أساس جدي يضمن حرمة القضاة واستقلال السلطة القضائية ".


يشارفي هذا الصدد إلى أن جمعية القضاة التونسيين، أعلنت يوم الجمعة 18 ديسمبر ،عن رفع إضراب القضاة بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة ، ولم يتضمن هذا الإتفاق توقيع نقابة القضاة التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217497



panel management

En continu

Toutes les news

الخميس 24 ديسمبر 2020 | 9 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:10 14:51 12:26 07:30 05:57
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1219°-1213°-1013°-817°-8
  • Avoirs en devises
    22868,9

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,32576 DT        1$ =2,71805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   4055,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة