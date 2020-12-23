الرجة الارضية جنوب صقلية ضعيفة ولا يمكن ان ينجر عنها اي موجات تسونامي

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اكد المعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء، ان قوى الرجة الارضية التي سجلت امس الثلاثاء بجنوب "جزيرة صقلية (ايطاليا) "ضعيفة ولا يمكن ان ينجر عنها اي موجات تسونامي تبلغ السواحل التونسية وقد سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي، امس الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا و27 دقيقة) ، رجة أرضية خارج حدود المياه الاقليمية التونسية وبلغت قوتهـا 4ر4 درجة علـى سلـم ريشتـر وذلك بجنوب جزيرة صقلية (إيطاليا) وافاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له ان هذه الرجة لم يقع الشعور بها بالبلاد التونسية بما أن أقرب نقطة بالبلاد تبعد عن مركز الرجة حوالي 294 كلم