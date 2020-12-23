المنستير: المجلس البلدي لبلدية قصر هلال يخصص 800 ألف دينار لتنفيذ القسط الأوّل لتهيئة السوق الأسبوعية

وات -

تنطلق خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 أشغال انجاز القسط الأوّل من مشروع تهيئة السوق الأسبوعية بقصر هلال الذي خصص له المجلس البلدي لبلدية قصر هلال ضمن البرنامج الاستثماري لسنة 2021 اعتمادا قدره 800 ألف دينار وفق ما ذكره اليوم لــ( وات ) رئيس بلدية قصر هلال لزهر القابسي.وأوضح القابسي أنّ البلدية ستنفذ مشروع تهيئة السوق الأسبوعية على قطعة أرض على ملكها تناهز مساحتها الهكتارين تقع بالجهة الغربية لبلدية قصر هلال على مستوى الطريق الحزامية الرابطة بين قصر هلال وجمال، مقدّرا أن لا تتجاوز مدّة انجاز هذه الأشغال خمسة أشهر على أن يقع نقل السوق الأسبوعية في مفتتح سنة 2022.وتنطلق كذلك خلال الثلاثية الثانية من سنة 2021 أشغال مشروع تهيئة وسط مدينة قصر هلال بكلفة جملية قدرها 5 مليون دينار منها حوالي مليوني دينار للقسط الأوّل من هذا المشروع ه الذي من بين مكوّناته إعادة تهذيب الشوارع الرئيسية وسط المدينة والأنهج المتفرعة عنها وتخصيص مأوى أكثر للسيارات ودعم التنوير العمومي ومكوّن التجميل.وسيسمح هذا المشروع بمجرد استكماله من تفادي تحقيق سيولة في حركة المرور وتفادي الإكتظاظ ومقاومة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف حسب ذات المصدر.وكان المجلس البلدي عقد مساء أمس بمقر بلدية قصر هلال جلسة استثنائية خصصها للمصادقة على البرنامج الاستثماري لسنة 2021، ولمراجعة تركيبة أعضاء لجنّة الشؤون الاقتصادية، ولإحداث لجنة قارة مكلفة بمراقبة تنفيذ القرارات البلدية حيث تناهز النسبة الجملية للقرارات البلدية التي لم تنفذ خلال سنة 2020 والسنوات التي سبقتها 70 في المائة وفق لزهر القابسي.