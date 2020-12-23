المنستير: غلق وقتي لمقر الدائرة البلدية حي الرياض بقصر هلال لصيانته إثر تعرضه للخلع والسرقة

وات -

تقرّر الغلق الوقتي لمقر الدائرة البلدية بحي الرياض بقصر هلال من ولاية المنستير للقيام إلى غاية 24 ديسمبر الجاري بأشغال صيانة ضرورية على إثر تعرض مقر هذه الدائرة البلدية ليلة الأحد 20 ديسمبر الجاري إلى عملية خلع وسرقة لخزنتها، وفق ما أفاد به رئيس بلدية قصر هلال لزهر القابسي.وأوضح رئيس البلدية، في تصريح لـ"وات"، أنّ تكلفة عملية الصيانة قدّرت بـ ألف و500 دينار، مشيرا إلى أن البلدية رفعت قضية في حادث خلع مقر الدائرة البلدية وسرقة مبلغ قدره حوالي 600 دينار من خزنتها.