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تعيين مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 16:59 قراءة: 0 د, 26 ث
في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم كل المقابلات ستجري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال دون حضور الجمهور.

يوم 26 ديسمبر :
ملعب البصيري بنزرت النادي البنزرتي / مستقبل سليمان


النادي الافريقي - اتحاد تطاوين


يوم 27 ديسمبر:

في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان / الترجي التونسي

في ملعب الهادي النيفر ( باردو) الملعب التونسي / مستقبل رجيش

في حمام سوسة النجم الساحلي / اتحاد المنستير
في المتلوي نجم المتلوي / شبيبة القيروان

مباراة الاولملبي البادي والنادي الصفاقي تاجلت


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