في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم كل المقابلات ستجري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال دون حضور الجمهور.يوم 26 ديسمبر :ملعب البصيري بنزرت النادي البنزرتي / مستقبل سليمانالنادي الافريقي - اتحاد تطاوينيوم 27 ديسمبر:في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان / الترجي التونسيفي ملعب الهادي النيفر ( باردو) الملعب التونسي / مستقبل رجيشفي حمام سوسة النجم الساحلي / اتحاد المنستيرفي المتلوي نجم المتلوي / شبيبة القيروانمباراة الاولملبي البادي والنادي الصفاقي تاجلت