في ما يلي تعيين مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم كل المقابلات ستجري بداية من الساعة الثانية بعد الزوال دون حضور الجمهور.
يوم 26 ديسمبر :
ملعب البصيري بنزرت النادي البنزرتي / مستقبل سليمان
النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
يوم 27 ديسمبر:
في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان / الترجي التونسي
في ملعب الهادي النيفر ( باردو) الملعب التونسي / مستقبل رجيش
في حمام سوسة النجم الساحلي / اتحاد المنستير
في المتلوي نجم المتلوي / شبيبة القيروان
مباراة الاولملبي البادي والنادي الصفاقي تاجلت
يوم 26 ديسمبر :
ملعب البصيري بنزرت النادي البنزرتي / مستقبل سليمان
النادي الافريقي - اتحاد تطاوين
يوم 27 ديسمبر:
في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان / الترجي التونسي
في ملعب الهادي النيفر ( باردو) الملعب التونسي / مستقبل رجيش
في حمام سوسة النجم الساحلي / اتحاد المنستير
في المتلوي نجم المتلوي / شبيبة القيروان
مباراة الاولملبي البادي والنادي الصفاقي تاجلت
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