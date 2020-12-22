باجة: بلدية تستور تتسلّم شاحنة جمع وعجن الفضلات بتكلفة 400 الف دينار هبة من بلدية "بو" الفرنسية

وات -

تسلّمت اليوم الثلاثاء بلدية تستور من ولاية باجة شاحنة جمع وعجن الفضلات وهي هبة من بلدية "بو" الفرنسية الى بلدية المكان لمساعدتها فى جهود النظافة وتقارب تكلفتها ال400 الف دينار حسب ما ذكره محمد المانسي رئيس بلدية تستور.وأوضح المانسي في تصريح لــ(وات) ان هذه الهبة تكتسي اهمية كبيرة اعتبارا لخصوصياتها حيث تحتوى على قسمين لجمع ولعجن الفضلات مما يجعل طاقتها لاستيعاب الفضلات كبيرة جدا خاصة أمام ضعف امكانيات بلدية تستور والنقص الحاد فى التجهيزات بها حسب تعبيره .واكد ان هذه الهبة تندرج ضمن برنامج متكامل للتصرف فى النفايات انطلق منذ اكثر من سنة بالتعاون مع فرنسا وفى نطاق مشروع بلدى متكامل لتثمين البيئة والتراث وإرساء التنمية المستدامة في تستور بلغ مرحلته الثانية بعد استكمال الدراسات التى سيتم تقديمها للتمويل الى الجانب الفرنسي يوم 8 مارس القادم .وعبّرت " ريبكا قياي " المكلفة بمهمة التعاون فى قطاع الحوكمة بسفارة فرنسا في تونس في تصريحها لـ(وات) عن سعادتها باستقبال هذه الهبة في إطار التعاون بين بلديتي "بو" وتستور الذى وصفته بالمثمر والناجع فى مجال هام وهو التصرف المستدام فى النفايات، مؤكّدة أن التعاون بين البلديات الفرنسية والتونسية من شأنه دعم تبادل التجارب بين الهيئات المنتخبة والاستجابة لحاجيات محلّية خصوصية.