القصرين: مركز بريد الرخمات يتعرض للسطو من قبل 3 أشخاص والوحدات الأمنية تلقي القبض على أحدهم

وات -

تعرض عشية أمس الأحد، مركز بريد عمادة الرخمات التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، إلى عملية سطو بإستعمال أسلحة بيضاء من قبل 3 أشخاص مجهولين، وفق عدد من شهود العيان بالمنطقة.وذكر ذات الشهود في تصريح ل"وات" اليوم الاثنين، أن المعتدين داهموا مركز البريد المذكور واعتدوا على العون المباشر بالمركز بالضرب، ثم قاموا بالإستلاء على مبلغ مالي يقدر بحوالي 1000 دينار، مؤكدين أن عددا من اهالي ومتساكني منطقة الرخمات قدموا الإسعافات اللازمة للعون المذكور وأعلموا الوحدات الأمنية التي انتشرت بالمنطقة بحثا عن العناصر الثلاثة الذين تحصنوا بالفرار على متن دراجة نارية من نوع "فورزا".من ناحيته، أفاد مصدر أمني "وات"، بأن دوريات أمنية مشتركة بمدينتي القصرين وسبيطلة مع وحدات مركز الحرس الوطني ببئر الحفي التابعة لولاية سيدي بوزيد، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين في عملية السطو على مركز بريد الرخمات وذلك عند محاولته الفرار نحو ولاية سيدي بوزيد، وقامت بتحويله إلى مقر منطقة الحرس الوطني بسبيطلة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والتحري معه بشأن الشخصين الآخرين.