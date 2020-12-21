توضيح وزارة الداخلية بخصوص حادث المرور الذي أودى بحياة 3 عناصر من الحرس الوطني

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أعلنت وزارة الداخلية أن سيّارة تابعة لفوج الطّلائع للحرس الوطني، على متنها 5 أعوان، تعرّضت صباح اليوم الإثنين، إلى حادث مرور على مستوى منطقة الشّرايع التّابعة لمعتمدية سبيطلة.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها أن الحادث أودى بحياة 3 أعوان منهم وإصابة اثنين آخرين وأنّ هذه السّيّارة "كانت تقوم بمهمّة أمنيّة ولم تكن ضمن موكب وزير الدّاخليّة المتوجّه إلى جهة حاسي الفريد من ولاية القصرين".وأضافت الداخلية أنّه تمّ نقل المصابين، مباشرة بعد الحادث، إلى المستشفى الجهوي بالقصرين، في حين تمّ نقل جثامين الأعوان الثلاثة إلى مستشفى سبيطلة، مشيرة إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، "تحوّل عقب ذلك لعيادة الأعوان المصابين بالمستشفى والاطمئنان على صحّتهم من مخلّفات هذا الحادث الذي تعرّضوا له وهم يباشرون مهامّهم الوطنيّة المقدّسة".وكان الوزير قد تحوّل اليوم الإثنين، في ساعات الصباح الأولى، إلى معتمدية حاسي الفريد، بولاية القصرين، لتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد عقبة ذيبي الذي قامت مجموعة إرهابية بذبحه أمس الأحد بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم.وقد راجت أخبار صبيحة اليوم بأن سبب حادث أعوان الحرس الوطني تمثل في انزلاق سيارة أمنية تابعة لفرقة مختصة لطلائع الحرس، كانت مرافقة لموكب وزير الداخلية الذي كان بصدد التنقل إلى الجهة.وأودى هذا الحادث بحياة ثلاثة أمنيين في مقتبل العمر وهم وسام وناس (30 سنة) وأشرف الرويحي (33 سنة) وسيف الدين التليلي (31 سنة).وأفادت مصادر طبية بالجهة في وقت سابق بأنه سيتم تأمين نقل الجريحين إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج على متن مروحية عسكرية، فيما سيتم نقل جثامين الأعوان الثلاثة على متن سيارات إسعاف إلى مسقط رأسهم بالمنيهلة وحي التضامن والكرم.