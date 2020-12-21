سوسة: صدور النتائج الاولية للانتخابات البلدية الجزئية بكندار

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استكملت فرق الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسوسة، مساء امس الاحد عمليات فرز أصوات المقترعين في الانتخابات البلدية الجزئية ببلدية كندار وذلك بعد أن انتهت من عمليات تجميع محاضر الفرز الأولية وإحصاء أوراق المقترعين الذين شاركوا في هذه الانتخابات بنسبة عامة بلغت 58 بالمائة وفق ما اكدته المنسقة الجهوية للهيىة عفاف جغام لوات .وقد افرزت عمليات فرز الاصوات وفق نفص المصدر عن:-حصول قائمة الزيتونةعلى 3 مقاعد مثلها مثل قائمة مركب الأمل-حصول قائمات الاحرار ونهضة كندار والنجمة على مقعدين لكل منها.-حصول قائمات كندار اولا والمستقبل والنور والطيارة والاتحاد والياسمين واولاد عامر على مقعد لكل قاىمةوتنافس في هذه الانتخابات البلدية الجزئية 19 قائمة مستقلة على 18 مقعدا للمجلس البلدي بكندار عماد