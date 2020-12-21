تم صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد عقبة الذيبي بمقبرة بير حمودة بدوار العثامنية من معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وسط حضور للسلط المحلية و الوحدات الامنية و العسكرية و عائلة الضحية و اقربائه وفق الاذاعة المحلية بالقصرين.
تشييع جثمان الشهيد الراعي عقبة الذيبي
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الاثنين 21 ديسمبر 2020 | 6 جمادي الأول 1442
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