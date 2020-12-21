تشييع جثمان الشهيد الراعي عقبة الذيبي

تم صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد عقبة الذيبي بمقبرة بير حمودة بدوار العثامنية من معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وسط حضور للسلط المحلية و الوحدات الامنية و العسكرية و عائلة الضحية و اقربائه وفق الاذاعة المحلية بالقصرين.



