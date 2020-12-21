   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

تشييع جثمان الشهيد الراعي عقبة الذيبي

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 11:51 قراءة: 0 د, 11 ث
تم صباح اليوم تشييع جثمان الشهيد عقبة الذيبي بمقبرة بير حمودة بدوار العثامنية من معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وسط حضور للسلط المحلية و الوحدات الامنية و العسكرية و عائلة الضحية و اقربائه وفق الاذاعة المحلية بالقصرين.

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