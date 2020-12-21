الترجي يطير اليوم للقاهرة لملاقاة اهلي بنغازي : قائمة ب23 لاعبا وغيابات بالجملة

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يتحول الترجي الرياضي يوم الاثنين الى العاصمة المصرية القاهرة حيث سيلاقي يوم الاربعاء اهلي بنغازي الليبي بداية من الساعة الخامسة بتوقيت تونس في اطار ذهاب الدور التمهيدي الاخير لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بقائمة تضم 23 لاعبا.ويتخلف عن المباراة عدة لاعبين ابرزهم خليل شمام ومحمد علي بن رمضان والجزائري عبد الرؤوف بن غيث بسبب عقوبة الايقاف وفاروق بن مصطفى وسامح الدربالي ونسيم بن خليفة وماهر بالصغير بداعي الاصابة وزياد بريمة وفاروق الميموني في ظل تواجدهما مع منتخب اقل من 20 عاما بدورة اتحاد شمال افريقيا تحت 20 عاما المؤهلة الى نهائيات كاس الامم الافريقية 2021.وفي ما يلي قائمة اللاعبين : بن شريفية - الدبشي - القروي - النقاز - الشتي - الربيع - بدران - اليعقوبي - توغاي - بن حميدة - كوليبالي - المساكني - الشعلالي - غبو - المولهي - المصراطي - التريكي - الهوني - المرزوقي - مزيان - بن شوق - بن حمودة - الخنيسي.