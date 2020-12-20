أريانة: المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب وبلدية رواد يطلقان برنامجا قطاعيا لتعزيز ادماج المهاجرين الافارقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي

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أطلق المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالشراكة مع بلدية رواد من ولاية اريانة برنامجا قطاعيا لتعزيز ادماج المهاجرين الافارقة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والحد من مظاهر العنف الحضري وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين الموافق ليوم 18 ديسمبر من كل سنة.وقد انتظمت، اليوم الاحد، بالقطب التكنولوجي بالغزالة، تظاهرة تحسيسية للتعريف باهمية البرنامج الذي يهدف الى مزيد دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين الافارقة في الوسط الحضري عبر تنفيذ برامج عملية لضمان حقوقهم المدنية وتحسين ظروف عيشهم وخاصة الاحاطة بالفئات الهشة منهم على غرار النساء الحوامل والامهات العازبات والاشخاص من ذوي الاحتياجات الخصوصية والطلبة والعمال من اوساط اجتماعية ضعيفة.واكدت منسقة البرنامج بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، منتهى يافرمي، على "اهمية الاستماع لمشاغل المهاجرين الافارقة وتشخيص الواقع الاجتماعي داخل التجمعات الشعبية للحد من مظاهر العنف الحضري المسلط خاصة على الاطفال والنساء والاحاطة بالفئات الهشة صلبها بالتنسيق مع البلدية ومكونات المجتمع المدني المحلي لاسيما الهلال الاحمر التونسي".واعتبرت يافرمي، في جانب اخر، "ان وجود نحو الفي مهاجر افريقي بمنطقة رواد فرصة للتفكير في اليات دعمهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي والنفسي من خلال الانصات لمشاغلهم ومحاولة ايجاد حلول لمشاغلهم المرتبطة اساسا بصعوبة الاندماج بالمجتمع جراء الاختلاف في الرؤى والثقافة والعادات والتقاليد وغيرها ".وثمنت بالمناسبة "الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطة المحلية لتامين الحد الادنى من الكرامة الانسانية للمهاجر والظروف الاجتماعية الملائمة بهدف القضاء على كافة اشكال العنف المسلط عليه وتحسين مستوى عيشه وبالتالي تيسير اندماجه الاجتماعي والاقتصادي".من جهته، اعتبر رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، ان "خيار المجلس البلدي منذ انتخابه كان الاحاطة بالمهاجرين الافارقة برواد الذي يتزايد عددهم يوما بعد اخر عبر ارساء جملة من البرامج المتعلقة بتيسير اندماجهم في المجتمع ".وأشار، في هذا الصدد، الى "تركيز خلية انصات ومتابعة لمشاغل المهاجرين الافارقة بالدائرة البلدية بالغزالة وبرمجة انجاز روضة اطفال بلدية لفائدة ابنائهم واقرار جملة من المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية في مختلف المناسبات وتطوير قدراتهم من خلال الدورات التكوينية في اللغة العربية مع الاحاطة النفسية والمادية بالفئات الهشة على غرار النساء والاطفال".هذا وتضمن برنامج التظاهرة حول موضوع "التعاون متعدد الجوانب من اجل ادماج ناجع للمهاجرين " جملة من المحاضرات حول دور مكونات المجتمع المدني في الاحاطة بالمهاجرين على مستوى التعريف بحقوقهم المدنية، وكيفية نبذ العنف الحضري، الى جانب تقديم مقاربة شاملة حول دور التعاون الثنائي ومتعدد الجوانب بين المنظمات والسلطة المحلية لتحسين ظروف عيش المهاجرين والتوقي من فيروس "كورونا" المستجد.