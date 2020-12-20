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بلغت اقصاها 136 مليمتر.... كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة

Publié le Dimanche 20 Decembre 2020 - 12:44 قراءة: 1 د, 29 ث
وات - سجلت الاربع وعشرين ساعة الفارطة تهاطل كميات متفاوتة من الامطار في عدد من مناطق البلاد بلغت اقصاها 136 مليمتر في عين جلولة بالقيروان.

في مايلي هذه الكميات بحساب المليمتر:


//المنستير// الساحلين 17 / بنبلة 5 / قصيبة المديوني 3 / صيادة لمطة بوحجر 2 / المكنين 1 / طبلبة 1 / المنستير 4 / البقالطة 1 / قصر هلال 1 /المعتمر 18 //الكاف// الدهماني 8 / تاجروين 6/ قلعة سنان 3 / القلعة الخصبة 6/ ساقية سيدي يوسف 5/ وادي ملاق 6 / الكاف 11 / القصور 9 / k13 3 / الجريصة 6 / نبر 8 //القصرين// القصرين 1 / تالة 3 //سيدي بوزيد// بئر الحفي 10 / سوق الجديد 2 / الفائض 2 / سيدي بوزيد 1 / جلمة 4 / سيدي علي بن عون 1 / منزل بوزيان 30 / السبالة 1 //بنزرت// ماطر 10/ منزل بورقيبة 8 / العزيب 17 / جومين 5/ تينجة 7 / العالية 27 / بنزرت 9/ //سليانة/ سليانة 5 //تونس// تونس قرطاج 35 //نابل/ قليبية 3 / نابل 10 / دار شعبان 8 / قربة 5 / الميدة 3 / حمام الغزاز 3 / الهوارية 6 / تاكلسة 3 / بني خلاد 3 / منزل بوزلفة 4 / بوعرقوب 6 / الحمامات 10 / بوكريم 12 //سوسة// سوسة 31 //باجة// مجاز الباب 10 / تستور 10 / عمدون 5 / باجة المحطة 4 / تبرسق 25 / قبلاط 17/ تيبار 11 //جندوبة// عين دراهم 8/ بوسالم 2 / وادي مليز 3 / جندوبة 1 / غار الدماء 10 / وادي مليز 3 / سد بربرة 3 //القيروان// العلم 5 / بوحجلة 5 / سيدي سعد 52 / العلا 30 / نصر الله 5 / عين جلولة 136/ السبيخة 2 / الشبيكة 28/ حفوز 30 / القيروان 15 / الوسلاتية 45 / سد الهوارب 45 //أريانة// رواد 64

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