بلغت اقصاها 136 مليمتر.... كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة

وات - سجلت الاربع وعشرين ساعة الفارطة تهاطل كميات متفاوتة من الامطار في عدد من مناطق البلاد بلغت اقصاها 136 مليمتر في عين جلولة بالقيروان.
في مايلي هذه الكميات بحساب المليمتر:
//المنستير// الساحلين 17 / بنبلة 5 / قصيبة المديوني 3 / صيادة لمطة بوحجر 2 / المكنين 1 / طبلبة 1 / المنستير 4 / البقالطة 1 / قصر هلال 1 /المعتمر 18 //الكاف// الدهماني 8 / تاجروين 6/ قلعة سنان 3 / القلعة الخصبة 6/ ساقية سيدي يوسف 5/ وادي ملاق 6 / الكاف 11 / القصور 9 / k13 3 / الجريصة 6 / نبر 8 //القصرين// القصرين 1 / تالة 3 //سيدي بوزيد// بئر الحفي 10 / سوق الجديد 2 / الفائض 2 / سيدي بوزيد 1 / جلمة 4 / سيدي علي بن عون 1 / منزل بوزيان 30 / السبالة 1 //بنزرت// ماطر 10/ منزل بورقيبة 8 / العزيب 17 / جومين 5/ تينجة 7 / العالية 27 / بنزرت 9/ //سليانة/ سليانة 5 //تونس// تونس قرطاج 35 //نابل/ قليبية 3 / نابل 10 / دار شعبان 8 / قربة 5 / الميدة 3 / حمام الغزاز 3 / الهوارية 6 / تاكلسة 3 / بني خلاد 3 / منزل بوزلفة 4 / بوعرقوب 6 / الحمامات 10 / بوكريم 12 //سوسة// سوسة 31 //باجة// مجاز الباب 10 / تستور 10 / عمدون 5 / باجة المحطة 4 / تبرسق 25 / قبلاط 17/ تيبار 11 //جندوبة// عين دراهم 8/ بوسالم 2 / وادي مليز 3 / جندوبة 1 / غار الدماء 10 / وادي مليز 3 / سد بربرة 3 //القيروان// العلم 5 / بوحجلة 5 / سيدي سعد 52 / العلا 30 / نصر الله 5 / عين جلولة 136/ السبيخة 2 / الشبيكة 28/ حفوز 30 / القيروان 15 / الوسلاتية 45 / سد الهوارب 45 //أريانة// رواد 64
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
في مايلي هذه الكميات بحساب المليمتر:
//المنستير// الساحلين 17 / بنبلة 5 / قصيبة المديوني 3 / صيادة لمطة بوحجر 2 / المكنين 1 / طبلبة 1 / المنستير 4 / البقالطة 1 / قصر هلال 1 /المعتمر 18 //الكاف// الدهماني 8 / تاجروين 6/ قلعة سنان 3 / القلعة الخصبة 6/ ساقية سيدي يوسف 5/ وادي ملاق 6 / الكاف 11 / القصور 9 / k13 3 / الجريصة 6 / نبر 8 //القصرين// القصرين 1 / تالة 3 //سيدي بوزيد// بئر الحفي 10 / سوق الجديد 2 / الفائض 2 / سيدي بوزيد 1 / جلمة 4 / سيدي علي بن عون 1 / منزل بوزيان 30 / السبالة 1 //بنزرت// ماطر 10/ منزل بورقيبة 8 / العزيب 17 / جومين 5/ تينجة 7 / العالية 27 / بنزرت 9/ //سليانة/ سليانة 5 //تونس// تونس قرطاج 35 //نابل/ قليبية 3 / نابل 10 / دار شعبان 8 / قربة 5 / الميدة 3 / حمام الغزاز 3 / الهوارية 6 / تاكلسة 3 / بني خلاد 3 / منزل بوزلفة 4 / بوعرقوب 6 / الحمامات 10 / بوكريم 12 //سوسة// سوسة 31 //باجة// مجاز الباب 10 / تستور 10 / عمدون 5 / باجة المحطة 4 / تبرسق 25 / قبلاط 17/ تيبار 11 //جندوبة// عين دراهم 8/ بوسالم 2 / وادي مليز 3 / جندوبة 1 / غار الدماء 10 / وادي مليز 3 / سد بربرة 3 //القيروان// العلم 5 / بوحجلة 5 / سيدي سعد 52 / العلا 30 / نصر الله 5 / عين جلولة 136/ السبيخة 2 / الشبيكة 28/ حفوز 30 / القيروان 15 / الوسلاتية 45 / سد الهوارب 45 //أريانة// رواد 64
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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