الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 20 ديسمبر 2020

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بنزرت: وفاة اجمالي 222 شخصا بفيروس "كورونا" منذ ظهور الجائحة





افاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني انه تم تسجيل اجمالي 222 حالة وفاة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهوره وبين السعيداتي ل(وات) ان اجمالي الاصابات بالفيروس بالجهة بلغ الى حدود امس 3632 اصابة، شفي منهم 3131 شخصا، في حين لايزال 258 شخصا حاملا للفيروس ومحل متابعة ومراقبة طبية بمسالك "كوفيد 19" بالمؤسسات الصحية الجهوية والمحلية او في مقرات سكناهم.يشار الى ان معتمدية بنزرت الشمالية لازالت تعرف ارتفاعا في عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس ب1193 اصابة، تلتها معتمدية منزل بورقيبة (467 اصابة) ومعتمدية راس الجبل (379 اصابة)، ومعتمدية العالية (335 اصابة)، في حين حافظت معتمدية جومين على استقرارها من حيث عدد الاصابات والذي توقف عند 7 إصابات، وفق ذات المصدر.