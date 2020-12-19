نقابة القضاة: الإتفاق المُمضى بين الجمعية والحكومة باطلا ولا يلزمنا في شئ

قررت اليوم السبت نقابة القضاة تنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية من بينها يوم غضب سيتم تحديد موعده لاحقا .و تم الاعلان خلال التجمع الي أن الاتفاق الذي حصل بين الحكومة وجمعية القضاة لا يلزم النقابة في شئ ,معتبرين الاتفاق باطلا.وطالبوا الحكومة بفتح باب التفاوض الجدي والمباشر ,مشرين الى أن ما تم امضائه مع جمعية القضاة ملغى .كما تم الاعلان عن بعث لجنة قضائية ستحمل تشكيات القضاة إلى المحكمة الإداريةوحملت رئيسة نقابة القضاة تعطل مصالح المواطنين للدولة التونسية والحكومة واصفة اضرابهم بالتاريخي.وقالت رئيسة النقابة الإتفاق الذي تم امضائه في حكم المعدوم.