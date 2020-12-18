234 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر الجاري

وات - اعلنت وزارة التربية عن تسجيل 234 اصابة جديدة في الوسط المدرسي خلال الفترة من 12 الى 16 ديسمبر 2020 ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ العودة المدرسية الى 4350 اصابة جملية.
كما سجلت الوزارة 178 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء 3047 حالة في حين لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عددها الجملي في حدود 28 وفاة.
وفي المجمل بلغت حالات الاصابة بالفيروس في صفوف التلاميذ 1944 حالة وتماثل 1283 تلميذا للشفاء في حين تم تسجيل 1898 اصابة في صفوف الاطار التربوي شفي من بينهم 1363 اطارا، فيما بلغت حالات الاصابة في صفوف اطارات الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين والعملة 508 اصابات.
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كما سجلت الوزارة 178 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الجملي لحالات الشفاء 3047 حالة في حين لم تسجل وفيات جديدة ليستقر عددها الجملي في حدود 28 وفاة.
وفي المجمل بلغت حالات الاصابة بالفيروس في صفوف التلاميذ 1944 حالة وتماثل 1283 تلميذا للشفاء في حين تم تسجيل 1898 اصابة في صفوف الاطار التربوي شفي من بينهم 1363 اطارا، فيما بلغت حالات الاصابة في صفوف اطارات الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبقيين والعملة 508 اصابات.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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