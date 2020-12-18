اعلنت المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عن فتح باب الترشح للدورة الثالثة لــ"قرطاج الرقص" التي ستنعقد في تونس من 04 إلى 11 جوان 2021.واختارت هيئة تنظيم التظاهرة موضوع "الكرامة" محورا للنسخة الجديدة، وعللت هذا الاختيار بان تناول مسألة كرامة الأجساد كإشكالية تتساءل حول ظروف مهنة الراقص في البلدان العربية والإفريقية اضافة الى اهمية التفكير في الجسد الراقص كتركيبة سوسيوسياسية في علاقة بكرامة الأجساد والمواطنين، وفق نص بلاغ الترشح وتسعى هذه الدورة إلى أن تكون منصة إفريقية-عربية حيث يلتقي العديد من الفاعلين الثقافيين والمبرمجين العالميين ويشترط فى المترشح او المرشحة ان تونسيًا أو من بلد عربي أو إفريقي وان تكون الاعمال االمترشحة قد انجزت بين سنتي 2019 و2021 (عرض كوريغرافي، عرض منفرد، عرض أدائي، عرض راقص .وحدد يوم 1 فيفري 2021 كاخر اجل لتقديم ملفات الترشح والمشاركة.وبينت هيئة التنظيم ان الفنانين الذين قدموا مطالب ترشح للدورة الملغاة خلال العام الماضي، يمكن لهم إعادة إرسال مطالب ترشحهم لهذه الدورة مبينة ان المهرجان سيقام خلال الفترة من 04 إلى 11 جوان 2021 في حال تحسن الظروف الصحية.