بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ستنطلق خلال الشطر الثاني من شهر جانفي المقبل ( مصدر من جامعة كرة القدم )

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ينتظر ان تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم خلال الشطر الثاني من شهر جانفي المقبل حسب ما افاد به مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم .واوضح نفس المصدر انه سيتم انتظار استكمال مقابلات الباراج ذات العلاقة بتحديد تركيبة فرق بطولة الرابطة المحترفة الثانية ليتم تحديد موعد من ممثلي الاندية لمناقشة جدول وتوزيع فرق البطولة في الرابطة الثانية خلال الموسم المقبل ويذكر انه بسبب تفشي وباء كورونا وما فرضه من اجراءات احتياطية حكمت بتعليق المنافسات الرياضية اضافة الى جدول مقابلات الصعود الى الرابطة الثانية التي لم تسكتمل في الموسم الماضي وبرمجة بطولة "الباراج " الذي فرضه قرار تعليق نشاط هلال الشابة سجل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الموسم الجديد تاخيرا كبيرا حيث ان الشطر الثاني لشهر جانفي يتزامن عادة مع مقابلات الاياب في مواسم سابقة ويلاحظ انه بمقتضى النظام الذي تم اعتماده لانهاء موسم بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الموسم الماضي اضطرت الاندية ال 12 من مجموعتي البطولة التي لم تكن معنية برهاني الصعود وتفادي النزول الى انهاء الموسم مبكرا منذ شهر مارس الماضي وهي الفرق المصنفة بين المراتب الثالثة والثامنة من كل مجموعة ( على اساس ستة فرق من كل مجموعة ).