القصرين: فتح مضخة خزّان الماء الصالح للشراب بسبيطلة بعد غلقها امس من قبل معتصمين

وات -

أفاد منسق إعتصام المعطلين عن العمل بمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين معز حشاني انه تم مساء أمس الخميس ، فتح مضخة خزّان الماء الصالح للشراب بسبيطلة الذي يزود ولاية صفاقس بعد ان تم غلقها صباح امس في حركة تصعيدية من طرف معتصمي المنطقة "إحتجاجا على سياسة المماطلة والتسويق والتجاهل المعتمد من قبل الحكومة تجاه مطالب المعتصمين المتمثلة في تمكينهم من حقهم في مواطن شغل قارة تضمن لهم العيش الكريم"، وفق تعبيره.وبين حشاني في تصريح ل(وات) أنه تم أمس عقد جلسة بين ممثلين عن الإعتصام والسلطة الجهوية تم خلالها الإتفاق في محضر جلسة على عدد من النقاط المتمثلة في لقاء ممثل من المعتصمين بوفد وزاري، مع الإتفاق على إعطاء الأولوية لتشغيل المعتصمين منذ سنة 2016.