بن عروس: معدلات الإنتاج اليومية بوحدتي إنتاج الغاز المنزلي المسال برادس في حدود 58 ألف قارورة ونسق التزويد منتظم (المدير الجهوي للتجارة)

وات -

أفاد المدير الجهوي للتجارة ببن عروس الصادق للّاهم في تصريح ل(وات) ان معدلات الإنتاج اليومية بوحدتي إنتاج وتعبئة الغاز المنزلي المسال برادس تقدّر ب58 ألف قارورة وأن المخزونات اليومية من هذه المادة في حدود 9 آلاف قارورة وتكفي لتلبية كل الاحتياجات الاضافية.وبين المدير الجهوي ان نسق التوزيع يتم بشكل منتظم مع كل المتعاملين حيث لم يلاحظ خلال الفترة المنقضية ومع تغير الأحوال المناخية أي اضطراب على حركة التزود والتزويد على اعتبار ان المدخرات الموجودة بمخازن الوحدة تلبي الحاجيات الإضافية واوضح انه ومع تعطل الإنتاج بوحدة غنوش في الفترة الماضية تم اتخاذ اجراءات استثنائية على غرار تمكين موزعي الجنوب من كميات تصل يوميا الى اكثر 19 الف قارورة.يذكر ان وحدة انتاج الغاز المنزلي المسال برادس تضم وحدتين لتعبئة الغاز المسال المخصص للاستهلاك العائلي وهما شركتا "عجيل" و"بيتقاز".وتغطي هذه الوحدة كامل اقليم تونس الكبرى وولايتي نابل وزغوان وجزء من ولايتي الكاف وجندوبة .