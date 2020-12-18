الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 18 ديسمبر 2020

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قابس: تسجيل 04 حالات وفاة و34 اصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

أريانة: تسجيل إجمالي 4490 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد

باجة: 23 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف طلبة 3 مؤسسات جامعية بالجهة

مدنين: 85 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة مقابل 50 حالة تعافي

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس حسين جبران مراسل (وات) انه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 04 حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بكل من قابس الغربية والحامة ومطماطة الجديدة ومارث، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الوفاة بالفيروس في ولاية قابس الى 112 حالة.وبين جبران انه تم اجراء 122 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس وأن 34 عينة قد جاءت نتيجة تحليلها ايجابية وأثبتت اصابة أصحابها، واشار الى ان الاصابات تتوزع الى 10 اصابات بمارث و09 اصابات بقابس الجنوبية و06 اصابات بقابس المدينة و05 اصابات بالحامة واصابتين بقابس الغربية ( 02 ) واصابة (01) بكل من دخيلة توجان ومطماطة الجديدة.وأوضح ان العدد الجملي للاصابات قد بلغ في ولاية قابس 3963 اصابة، واشار الى أن 3418 من بين المصابين قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، وأشار الى انه توجد في ولاية قابس 541 حالة نشطة لفيروس "كورونا" وناقلة للعدوى من بينها 178 حالة بقابس الجنوبية و106 حالات بقابس المدينة و91 حالة بمارث و68 حالة بمارث .سجّلت ولاية أريانة، منذ انتشار فيروس "كورونا" والى غاية يوم 16 ديسمبر الجاري، إجمالي 4490 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 4410 إصابات محلية و80 إصابة مستوردة، مقابل استقرار عدد حالات الوفاة بالفيروس في حدود 182 حالة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث بـ2434 إصابة، والذكور بـ2056 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام بالجهة 3996 حالة، اما عدد الحالات المقيمة بالمستشفى جراء الوباء فلا تتجاوز الـ10 حالات.وقد تولت المصالح الصحية بالجهة، القيام باجمالي تحاليل مخبرية للتقصي عن الفيروس بلغت 6970 تحليلا، في حين بلغ عدد التحاليل المخبرية المجراة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، 150 تحليلا، اما عدد التحاليل السريعة فبلغ عددها الى حد الان 1064 تحليلا، كشفت عن نحو 51 حالة ايجابية .كشفت التحاليل الفيروسية لتقصي فيروس "كورونا" المستجد، عن تسجيل 23 إصابة في صفوف طلبة 3 مؤسسات جامعية بباجة، من جملة 230 تحليلا تم القيام به حتى الآن، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، ناجي العطواني.وبيّن ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الجمعة، أن حملة التقصي قد انطلقت خلال الاسبوع الجاري بعد اكتشاف 3 حالات للاصابة بالفيروس مجمعة فى قسم واحد تم غلقه وتعليق الدروس به، مشددا على ضرورة دعم الوقاية بالمبيتات والمؤسسات الجامعية اعتبارا لسرعة انتشار العدوى بها.يشار الى ان عدد الاصابات بفيرس "كورونا" بباجة بلغ 2611 إصابة مؤكدة، وذلك منذ بداية الجائحة، في انتظار صدور نتائج تحليل 104 عينات، في حين بلغت نسبة التعافي من الفيروس 86,86 في المائة بمجموع 2268 متعاف.يتواصل، بولاية مدنين، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة يوميا بفيروس "كورونا" منذ مطلع هذا الاسبوع، والتي لم تشهدها الجهة منذ ظهور الفيروس بعدد بلغ خلال ال24 ساعة الماضية, 85 اصابة، ليتطور بذلك عدد الاصابات الى 629 اصابة منذ ظهور الجائحة.وسجلت الجهة، ايضا، حالتي وفاة ارتفع بها اجمالي الوفايات الناجمة عن الفيروس الى 109 حالات، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.وشملت الاصابات الجديدة، 6 تلاميذ و4 اعوان صحة، و3 طلبة، واطار تربوي، ليتطور عدد اصابات التلاميذ الى 120 اصابة، والاصابات في القطاع الصحي الى 110 اصابات، واصابات الاطارات التربوية الى 53 ، والطلبة الى 21 اصابة.وتوزعت الاصابات جغرافيا بحصيلة مرتفعة بمعتمدية مدنين الجنوبية بعدد 19 اصابة بسبب القيام بعملية مسح بها يوم امس للتقصي عن الفيروس، ثم بن قردان ايضا 19 اصابة، وجربة حومة السوق 18 اصابة، فمدنين الشمالية 11 اصابة، وجرجيس 9 اصابات، ولاول مرة 4 اصابات ببني خداش بسبب التجمعات التي شهدتها المنطقة وحالة التوتر جراء المناوشات الاخيرة بمنطقة العين السخونة، لتسجل كل من معتمديتي ميدون وسيدي مخلوف اصابتين اثنين.وسجلت الجهة لاول مرة رقما قياسيا في حالات الشفاء بلغ 50 حالة، ما رفع اجمالي حالات التعافي منذ ظهور الجائحة، الى 1936 حالة.وتوزعت هذه الحالات الجديدة بين 12 حالة شفاء بمدنين الجنوبية، و8 حالات شفاء بكل من مدنين الشمالية وبن قردان وحومة السوق، و5 حالات بكل من جرجيس وسيدي مخلوف، و4 حالات شفاء بميدون.