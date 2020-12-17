إطلاق مشروع لوضع منصة إعلامية لتتبع الملوثات البحرية و الجوية

باب نات -

نظم المعهد الوطني للرصد الجوي يوم 17 ديسمبر 2020 بمقره المركزي ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق مشروعNet de l'Environnement Transfrontalière Tunisie - Italie NETTUNITو الذي يندرج ضمن برنامج التعاون عبر الحدود تونس – ايطاليا 2014 – 2020 الممول من قبل الاتحاد الاوروبي . ويهدف هذا المشروع لوضع منصة اعلامية لفائدة مواطني عدد من ولايات الجمهورية التونسية وجزيرة صقلية لمراقبة وتتبع الملوثات البحرية والجوية مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية .وسيشرف المعهد الوطني للرصد الجوي علي انجاز هذا المشروع بالاشتراك مع ثلاث مؤسسات ايطالية وكل من مستشفي عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة ومركز البحوث الرقمية بصفاقس .