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إطلاق مشروع لوضع منصة إعلامية لتتبع الملوثات البحرية و الجوية

Publié le Jeudi 17 Decembre 2020 - 16:15 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - نظم المعهد الوطني للرصد الجوي يوم 17 ديسمبر 2020 بمقره المركزي ندوة صحفية للإعلان عن انطلاق مشروع
Net de l'Environnement Transfrontalière Tunisie - Italie NETTUNIT

و الذي يندرج ضمن برنامج التعاون عبر الحدود تونس – ايطاليا 2014 – 2020 الممول من قبل الاتحاد الاوروبي . ويهدف هذا المشروع لوضع منصة اعلامية لفائدة مواطني عدد من ولايات الجمهورية التونسية وجزيرة صقلية لمراقبة وتتبع الملوثات البحرية والجوية مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل المناخية .


وسيشرف المعهد الوطني للرصد الجوي علي انجاز هذا المشروع بالاشتراك مع ثلاث مؤسسات ايطالية وكل من مستشفي عبد الرحمان مامي للأمراض الصدرية بأريانة ومركز البحوث الرقمية بصفاقس .





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