توزر: إرجاء دورة المهرجان الدولي للواحات إلى شهر فيفري والاكتفاء بتنظيم المهرجان الدولي للشعر في شهر ديسمبر الجاري

وات -

وقع إرجاء تنظيم فعاليات الدورة 42 للمهرجان الدولي للواحات بتوزر التي كانت مقررة خلال شهر ديسمبر الحالي، إلى أيام 4 و5 و6 و7 فيفري 2021 وفق ما بينه لـ"وات" عماد الدلاجي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتوزر.وأوضح في هذا السياق أن تنظيم هذه الدورة يبقى رهين تحسن الوضع الوبائي في تونس باعتبار أنها من التظاهرات التي تستقطب عددا كبيرا من الزوار.وبين الدلاجي أنه وقع إرجاء تنظيم جميع التظاهرات الثقافية التي كانت تقام عادة في شهر ديسمبر وذلك إلى تاريخ غير محدد، وتتمثل هذه التظاهرات في المهرجان الدولي للفنون التشكيلية ومهرجان بوهلال للتراث والسياحة.وسيقع خلال يومي 24 و25 من شهر ديسمبر الاكتفاء بتنظيم الدورة 44 للمهرجان الدولي للشعر وهي دورة كانت مبرمجة لشهر نوفمبر، ويحتضن فعاليات هذه التظاهرة فضاء مغلق حيث سيتم الالتزام بإجراءات البرتوكول الصحي، وتتضمن فعاليات هذه التظاهرة أمسيات شعرية وندوات.