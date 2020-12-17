باجة: تحسن ملحوظ للموسم الفلاحي بالجهة بعد هطول كميات هامة من الأمطار خلال شهر ديسمبر الجاري

وات -

أكد المندوب الجهوي للفلاحة بباجة، عبد الرؤوف الجزيري، اليوم الخميس، ان الموسم الفلاحي بالجهة عرف تحسنا ملحوظا بعد هطول كميات هامة من الامطار انطلاقا من 16 نوفمبر المنقضي وخلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك بعد نقص تواصل قرابة شهر ونصف.بيّن، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن هذه الامطار شجعت الفلاحين على الاقبال على زراعة الحبوب، حيث تمت زراعة 78 بالمائة من المساحات المبرمجة حبوبا، والتى تقارب الـ140 الف هكتار.وأضاف، ان كميات المياه التي ارتوت بها الارض، من شأنها أن تجعل النبتة تنمو بأريحية ودون ضغط، وان كافة مناطق الجهة تحصلت على المعدل العادي من كميات الامطار لهذه الفترة من السنة، حيث تراوحت الكميات المسجلة منذ بداية الموسم، بين 101 مليمترا بباجة الجنوبية، و371 مليمترا بنفزة، باستثناء معتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية، حيث يتواصل تسجيل نقص بنسبة تفوق الـ30 بالمائة.وكان للامطار المسجلة انعكاس طيب على السدود، حسب الجزيري، حيث وصلت نسبة امتلاء سد سيدى البراق الى 75 بالمائة، ونسبة امتلاء سد سيدي سالم نسبة 42 بالمائة.