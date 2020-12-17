سيدي بوزيد: معرض وثائقي حول أحداث الثورة التونسية تحت شعار "17 ديسمبر 2010 بين الذاكرة والتاريخ"

وات - تحت شعار "17 ديسمبر 2010 بين الذاكرة والتاريخ"، وفي إطار إحياء الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة بسيدي بوزيد، انتظم اليوم الخميس، بمحضنة المؤسسات بالجهة، معرض وثائقي حول أحداث الثورة التونسية، وتحديدا أبرز الأحداث التي جدت بين يومي 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011.
وأوضح منسق المعرض، الهاشمي بن فرج، في تصريح لـ(وات)، ان هذا المبادرة تأتي بهدف التعرف على أبرز أحداث الثورة التونسية من خلال صور وفيديوهات التقطها مواطنون عاديون.
وأشار، الى انه تم خلال سنة 2014 وعلى امتداد 6 أشهر، تجميع 1300 صورة و1200 فيديو ليقع لاحقا الاتصال بالأرشيف الوطني والمعهد العالي للتوثيق للقيام بانجاز تصور لهذه الصور وإخراجها، وذلك بهدف الاهتمام بالذاكرة المحلية والوطنية والعالمية، ومن منطلق النظر في التاريخ الذي أصبح معرفة قابلة للإثراء بمصادر ووقائع تستدعي الدراسة والحوار والبحث، وفق تعبيره.
وتضمّن المعرض الوثائقي، ندوات فكرية حول التوثيق للثورة، ومتحف الثورة بسيدي بوزيد، وتاريخ لنشأة ومسار تجميع وثائق الثورة، وعرض عينات من الوثائق السمعية البصرية، وذلك بحضور المديرة العامة لدار الكتب الوطنية، رجاء بن سلامة، والمدير العام لمركز الفنون والثقافة والآداب "قصر سعيد"، منصف بن موسى.
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وأوضح منسق المعرض، الهاشمي بن فرج، في تصريح لـ(وات)، ان هذا المبادرة تأتي بهدف التعرف على أبرز أحداث الثورة التونسية من خلال صور وفيديوهات التقطها مواطنون عاديون.
وأشار، الى انه تم خلال سنة 2014 وعلى امتداد 6 أشهر، تجميع 1300 صورة و1200 فيديو ليقع لاحقا الاتصال بالأرشيف الوطني والمعهد العالي للتوثيق للقيام بانجاز تصور لهذه الصور وإخراجها، وذلك بهدف الاهتمام بالذاكرة المحلية والوطنية والعالمية، ومن منطلق النظر في التاريخ الذي أصبح معرفة قابلة للإثراء بمصادر ووقائع تستدعي الدراسة والحوار والبحث، وفق تعبيره.
وتضمّن المعرض الوثائقي، ندوات فكرية حول التوثيق للثورة، ومتحف الثورة بسيدي بوزيد، وتاريخ لنشأة ومسار تجميع وثائق الثورة، وعرض عينات من الوثائق السمعية البصرية، وذلك بحضور المديرة العامة لدار الكتب الوطنية، رجاء بن سلامة، والمدير العام لمركز الفنون والثقافة والآداب "قصر سعيد"، منصف بن موسى.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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