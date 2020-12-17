سيدي بوزيد: الإعلان عن تأسيس حركة جديدة تحت اسم "حركة سبعطاش ديسمبر"

وات -

تم، اليوم الخميس، خلال ندوة صحفية أقيمت بسيدي بوزيد، الاعلان عن تأسيس حركة جديدة تحت اسم "حركة سبعطاش ديسمبر"، من قبل مجموعة من مكونات المجتمع المدني الذين شاركوا في أحداث 17 ديسمبر 2010.وبيّن "محجوب نصيبي"، احد مؤسسي الحركة، في تصريح لـ(وات)، انها حركة اجتماعية مواطنية ضاغطة لا علاقة لها بالسياسة ولا بأي حزب، تضم عدد من المناضلين خلال مختلف مراحل ثورة 17 ديسمبر2010 ، وتهدف بالأساس إلى تحقيق المطالب التي رفعت خلال تلك الفترة، وبالأساس محاربة الفقر والتهميش، وفضح الفساد بمختلف أنواعه، وكشف الحقائق المتعلقة بالإرهاب وشبكات التسفير.وأشار، إلى أن هذه الحركة ستعمل على حماية البناء الديموقراطي، ودفع المشهد السياسي من أجل الكفّ عن العبث والمرور إلى تفعيل مضامين الدستور، خصوصا الهندسة الإدارية للبلاد وتحميل المرفق القضائي مسؤولية محاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام، والبرلمان مسؤولية استكمال الهيئات الدستورية المعطلة، والحكومة مسؤولية وقف العمل بالاتفاقيات التي دمرت المرفق الاقتصادين الى جانب تتبع الأموال المنهوبة في الخارج والديون المتخلدة بالداخل، والمرفق الإعلامي العمومي والخاص للكف عن نهج الدعاية والتضليل والتزام أخلاقيات الإعلام.وأكد، ان "حركة سبعطاش" تذكر السياسيين بانهم مطالبون بتوفير مناخات تحقق استحقاقات، وذلك بضمان الحق في حياة كريمة، تؤمن للفرد والأسرة الشعور بالأمن والسلم الاجتماعي، واحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة في إطار العدالة بين الجهات، وضمان الحق في العمل وتكافؤ الفرص، عبر ردم الهوة بين مخرجات التعليم وسوق الشغل.