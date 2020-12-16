   A Moutalleb - يا حاسدين الناس  

اصابة 16 شخصا من فريق اكابر الترجي الجرجيسي بفيروس كورونا

Publié le Mercredi 16 Decembre 2020 - 16:39 قراءة: 0 د, 30 ث
وات - كشفت تحاليل سريعة اجريت على فريق اكابر الترجي الرياضي الجرجيسي امس الثلاثاء اصابة 16 شخصا بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين الى جانب حافظ الاثاث وسائق الحافلة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وكان الترجي الجرجيسي تحول الى سوسة حيث اجرى مباراة ودية يوم السبت الماضي مع امل حمام سوسة انهت بفوز الفريق المحلي بنتيجة 3-1.


وتجدر الاشارة الى ان معتمدية جرجيس كانت خضعت امس الى عملية مسح للتقصي حول فيروس كورونا.

وقد سجلت 21 اصابة جديدة من جملة 90 اصابة تم رصدها بولاية مدنين في حصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور فيروس كورونا بالجهة.


أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217038



panel management

En continu

Toutes les news

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 | 2 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:07 14:47 12:22 07:26 05:53
19°
 20° % 55 :الرطــوبة
تونــس 14°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
20°-1420°-1419°-1419°-1518°-13
  • Avoirs en devises
    22625,4

  • (15 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30999 DT        1$ =2,73241 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 dec)   1473,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة