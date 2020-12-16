اصابة 16 شخصا من فريق اكابر الترجي الجرجيسي بفيروس كورونا

وات - كشفت تحاليل سريعة اجريت على فريق اكابر الترجي الرياضي الجرجيسي امس الثلاثاء اصابة 16 شخصا بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين الى جانب حافظ الاثاث وسائق الحافلة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.
وكان الترجي الجرجيسي تحول الى سوسة حيث اجرى مباراة ودية يوم السبت الماضي مع امل حمام سوسة انهت بفوز الفريق المحلي بنتيجة 3-1.
وتجدر الاشارة الى ان معتمدية جرجيس كانت خضعت امس الى عملية مسح للتقصي حول فيروس كورونا.
وقد سجلت 21 اصابة جديدة من جملة 90 اصابة تم رصدها بولاية مدنين في حصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور فيروس كورونا بالجهة.
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وكان الترجي الجرجيسي تحول الى سوسة حيث اجرى مباراة ودية يوم السبت الماضي مع امل حمام سوسة انهت بفوز الفريق المحلي بنتيجة 3-1.
وتجدر الاشارة الى ان معتمدية جرجيس كانت خضعت امس الى عملية مسح للتقصي حول فيروس كورونا.
وقد سجلت 21 اصابة جديدة من جملة 90 اصابة تم رصدها بولاية مدنين في حصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور فيروس كورونا بالجهة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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