اصابة 16 شخصا من فريق اكابر الترجي الجرجيسي بفيروس كورونا

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كشفت تحاليل سريعة اجريت على فريق اكابر الترجي الرياضي الجرجيسي امس الثلاثاء اصابة 16 شخصا بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين الى جانب حافظ الاثاث وسائق الحافلة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وكان الترجي الجرجيسي تحول الى سوسة حيث اجرى مباراة ودية يوم السبت الماضي مع امل حمام سوسة انهت بفوز الفريق المحلي بنتيجة 3-1.وتجدر الاشارة الى ان معتمدية جرجيس كانت خضعت امس الى عملية مسح للتقصي حول فيروس كورونا.وقد سجلت 21 اصابة جديدة من جملة 90 اصابة تم رصدها بولاية مدنين في حصيلة هي الاكثر ارتفاعا منذ ظهور فيروس كورونا بالجهة.