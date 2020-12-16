القصرين: المستشفى المحلّي بفريانة يتسلّم تجهيزات ومعدّات طبيّة مختلفة

وات -

تسلّم، اليوم الإربعاء، المستشفى المحلي بفريانة من ولاية القصرين، تجهيزات ومعدات طبية مختلفة، منها آلة تخطيط القلب، وآلة مراقبة، و02 أسرة كهربائية، ومواد تعقيم وحماية من وباء "كورونا"، ببادرة من جمعية "إحياء" بفريانة، في إطار مشروع "صحتي" الممول من طرف سفارة ألمانيا ضمن "صندوق التنمية للجميع"، بهدف دعم مجهود الدولة في مجابهة جائحة "كورونا".وبيّن رئيس الجمعية، مبروك مرزوقي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم إقتراح التجهيزات المقتناة، والمقدرة كلفتها الجملية بـ71 الف دينار، منها 66 الف دينار دعم من قبل سفارة ألمانيا و5 الاف دينار من قبل جمعية "إحياء" بفريانة، بالتنسيق مع الإطارات الطبية وشبه الطبية والاداريين بالمستشفى المحلي بفريانة.وأعرب، ذات المصدر، عن أمله في أن تساهم هذه المعدات في مجابهة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، ودعم القطاع الصحي بالمنطقة، التي قال بأنها تعد من أكثر المناطق المعرضة لإنتشار هذا الوباء بإعتبارها منطقة حدودية.وأضاف، أنه تم بالمناسبة، تنظيم حملة تحسيسية وتوعوية للمواطنين الوافدين على المستشفى المحلي بفريانة حول سبل التوقي من جائحة "كورونا"، ستعقبها حملات اخرى قريبا بالمؤسسات التربوية بذات المعتمدية.من جانبه، أكد المدير الجهوي للصحة، عبد الغني الشعباني، عن أهمية مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن "تساهم في دعم الجيش الأبيض في حربهم ضد وباء "كوفيد 19" وفي تحسين الخدمات الصحية بالمرفق الصحي العمومي"ن وفق تعبيره.