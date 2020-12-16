قبلي: انطلاق سلسلة من الحملات التحسيسية حول طرق خدمة الارض بواحات رجيم معتوق

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عقب الفروغ من جمع صابة التمور بواحات رجيم معتوق التي تمسح 2450 هكتارا، انطلق عدد كبير من الفلاحين في القيام بعملية خدمة الارض التي ترافقها حملات تحسيسية وايام اعلامية تؤمنها خلية الارشاد الفلاحي بالمنطقة للاحاطة بمنظوريها من الفلاحين وتمكينهم من جملة من النصائح الفنية حول انواع الاسمدة التي يفضل استعمالها والكميات التي يجب تخصيصها لكل شجرة نخيل بحسب العمر .واوضح رئيس خلية الارشاد الفلاحي برجيم معتوق الهادي مبارك ل(وات) ان سلسلة الايام التحسيسية التي تقوم بها الخلية يضبطها برنامج عمل سنوي يساير التقدم في الموسم الفلاحي، وبين ان التركيز في المرحلة الحالية يكون على عملية خدمة الارض لتغذية التربة بجملة من المواد العضوية التي تنعكس في ما بعد على جودة الصابة لانها تغذي اشجار النخيل سواء تلك التي لا تزال غراسات صغيرة او تلك التي دخلت طور الانتاج واضاف ان تدخلهم كخلية ارشاد فلاحي يساعد فلاحي المنطقة على تجاوز بعض الاشكاليات التي تواجههم ومنها احتواء الاسمدة العضوية على الكثير من مخلفات الاعشاب الطفيلية الشوكية التي لا يحبذ نباتها تحت اشجار النخيل وهو ما يتطلب القيام بعملية تخمير هذه الاسمدة او المعروف "بغبار الحيوانات" لمدة تتراوح بين 05 و06 اشهر قبل استعمالها، وذلك عبر حفر حفرة في المقسم الفلاحي ووضع هذه الاسمدة داخلها وسقيها بالماء لمرات متكررة ثم اخراجها بعد انقضاء تلك المدة واستعمالها مباشرة لتغذية التربة كما دعا المصدر ذاته الى استعمال بعض الانواع من المستسمد الطبيعي الغني بالمواد العضوية في مراحل مختلفة من السنة والتقيد بالكميات المنصوح بها لكل شجرة نخيل قصد المحافظة على جودة صابة التمور، واشار الى قلق عدد من فلاحي المنطقة بشان فقدان مادة الامونيتر الزراعي من نوع "د.ا.ب" والذي يعتبر من مادة متكاملة من حيث مكوناتها ولها مردودية ناجعة خاصة على اشجار النخيل التي هي في طور النمو (النخيل الصغير) وبين انه بامكان الفلاحين الذين شرعوا في خدمة ارضهم تعويض هذه المادة عبر اضافة مادتي الازوت والحديد للاسمدة العضوية واشار مبارك الى ان عملية خدمة الارض تشمل سنويا حوالي 50 الى 60 بالمائة من مساحة الواحات برجيم معتوق، ذلك ان عددا من الفلاحين يخيرون القيام بهذه العملية مرة في السنتين، كما ان البعض الاخر يقوم بخدمة نصف مقسمه خلال هذه السنة ثم النصف الثاني في السنة التي تليها بالتناوب