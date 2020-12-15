جلسة عمل في مقر الادارة العامة للحرس الوطني لمتابعة الوضع الأمني العام بالبلاد

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خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني، بإشراف وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، لمتابعة تطورات الوضع الأمني العام بالبلاد، والاستعداد الجيد للفترة القادمة، بما يضمن سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.وضمت الجلسة، وفق بلاغ صادر عن الداخلية، عددا من ولاة الجمهورية، وثلة من القيادات الأمنية المركزية والجهوية.جدير بالتذكير أن وزارة الداخلية، كانت أفادت في بلاغ لها مساء الأحد الماضي، بأن رئيس الحكومة، أذن بإحداث خلية متابعة، بين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني، بخصوص أحداث منطقة العين السخونة التي شهدت مواجهات بين عدد من أهالي منطقتي دوز وبني خداش.وقد أعلن واليا قبلي ومدنين أمس الاثنين قرارهما فرض حظر التجوّل في معتمدية بني خداش من ولاية مدنين ومعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية من ولاية قبلي.