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وزارة النقل: تعين جمال بالطيب على راس شركة اشغال السكة الحديدية

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 18:10 قراءة: 0 د, 17 ث
وات - اعلنت وزارة النقل واللوجستيك ، الثلاثاء، انه تقرر تعيين جمال بالطيب رئيسا مديرا عاما لشركة اشغال السكك الحديدية.

واحدثت شركة أشغال السكك الحديدية في 2 اوت 1984 وهي شركة خفية الإسم ومتخصصة في تجديد خطوط السكك الحديدية ووضع السكك الحديثة وتعهد و صيانة خطوط تهيئة ووضع سكك المحطات و المستودعات ووضع و صيانة السكك التابعة للمترو الخفيف.




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