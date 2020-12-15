وزارة النقل: تعين جمال بالطيب على راس شركة اشغال السكة الحديدية

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اعلنت وزارة النقل واللوجستيك ، الثلاثاء، انه تقرر تعيين جمال بالطيب رئيسا مديرا عاما لشركة اشغال السكك الحديدية.واحدثت شركة أشغال السكك الحديدية في 2 اوت 1984 وهي شركة خفية الإسم ومتخصصة في تجديد خطوط السكك الحديدية ووضع السكك الحديثة وتعهد و صيانة خطوط تهيئة ووضع سكك المحطات و المستودعات ووضع و صيانة السكك التابعة للمترو الخفيف.