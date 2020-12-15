وزارة النقل: تعين جمال بالطيب على راس شركة اشغال السكة الحديدية

وات - اعلنت وزارة النقل واللوجستيك ، الثلاثاء، انه تقرر تعيين جمال بالطيب رئيسا مديرا عاما لشركة اشغال السكك الحديدية.
واحدثت شركة أشغال السكك الحديدية في 2 اوت 1984 وهي شركة خفية الإسم ومتخصصة في تجديد خطوط السكك الحديدية ووضع السكك الحديثة وتعهد و صيانة خطوط تهيئة ووضع سكك المحطات و المستودعات ووضع و صيانة السكك التابعة للمترو الخفيف.
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واحدثت شركة أشغال السكك الحديدية في 2 اوت 1984 وهي شركة خفية الإسم ومتخصصة في تجديد خطوط السكك الحديدية ووضع السكك الحديثة وتعهد و صيانة خطوط تهيئة ووضع سكك المحطات و المستودعات ووضع و صيانة السكك التابعة للمترو الخفيف.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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