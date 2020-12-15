ديوان التونسيين بالخارج يبرم اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية في مجال تأطير المهاجرين التونسيين بإيطاليا وعائلاتهم

وات - أبرم ديوان التونسيين بالخارج اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية (INCA Tunisie) وهي جمعية مختصة بالأساس في مجال متابعة جرايات التونسيين بإيطاليا ومستحقات العائلات المتبقية في تونس والإلحاق العائلي.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ للديوان صادر الثلاثاء، إلى إعلام وإرشاد التونسيين المقيمين بإيطاليا حول الاتفاقية التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي، وتأمين الخدمات اللازمة لحل الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية المرتبطة بمنحة التقاعد، فضلا عن تقريب التونسيين بايطاليا وعائلاتهم بتونس عبر الإلحاق العائلي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم نشاط ديوان التونسيين بالخارج في مجال التوعية والإعلام والتوجيه والتأطير للمهاجرين التونسيين بإيطاليا وعائلاتهم في مجال الحيطة الاجتماعية والإلحاق العائلي.
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وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ للديوان صادر الثلاثاء، إلى إعلام وإرشاد التونسيين المقيمين بإيطاليا حول الاتفاقية التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي، وتأمين الخدمات اللازمة لحل الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية المرتبطة بمنحة التقاعد، فضلا عن تقريب التونسيين بايطاليا وعائلاتهم بتونس عبر الإلحاق العائلي.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم نشاط ديوان التونسيين بالخارج في مجال التوعية والإعلام والتوجيه والتأطير للمهاجرين التونسيين بإيطاليا وعائلاتهم في مجال الحيطة الاجتماعية والإلحاق العائلي.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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