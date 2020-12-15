ديوان التونسيين بالخارج يبرم اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية في مجال تأطير المهاجرين التونسيين بإيطاليا وعائلاتهم

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أبرم ديوان التونسيين بالخارج اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية (INCA Tunisie) وهي جمعية مختصة بالأساس في مجال متابعة جرايات التونسيين بإيطاليا ومستحقات العائلات المتبقية في تونس والإلحاق العائلي.وتهدف هذه الاتفاقية، وفق بلاغ للديوان صادر الثلاثاء، إلى إعلام وإرشاد التونسيين المقيمين بإيطاليا حول الاتفاقية التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي، وتأمين الخدمات اللازمة لحل الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية المرتبطة بمنحة التقاعد، فضلا عن تقريب التونسيين بايطاليا وعائلاتهم بتونس عبر الإلحاق العائلي.وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم نشاط ديوان التونسيين بالخارج في مجال التوعية والإعلام والتوجيه والتأطير للمهاجرين التونسيين بإيطاليا وعائلاتهم في مجال الحيطة الاجتماعية والإلحاق العائلي.