نابل - القبض على مرتكب جريمة القتل العمد

باب نات - تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 ديسمبر 2020 دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية من ولاية نابل من إلقاء القبض على شخص (أصيل منطقة سليمان) بعد تعمده الاعتداء بالعنف الشديد على شخص قاطن بنفس الجهة مما أدى إلى وفاته.



ووفق بلاغ للداخلية أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها " القتل العمد مع سابقيه الإضمار".



