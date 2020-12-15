وزارة الصحة تحين قائمة مخابر التحاليل الطبية المرخص لها لتشخيص فيروس كورونا

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حينت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قائمة المخابر الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها للقيام بتشخيص فيروس كورونا المستجد.وتضمنت القائمة الجديدة، التي نشرتها الوزارة، 75 مخبرا تتوزع على مختلف أقاليم البلاد، وتركزت هذه المخابر بولايات تونس الكبرى وصفاقس وسوسة والمنستير كما شملت البعض الآخر ولايات جندوبة وباجة والكاف وقبلي ومدنين والقصرين.وانخفض عدد المخابر الحاصلة على الترخيص الى 75 مخبرا حاليا بالمقارنة مع 76 مخبرا كان مرخصا لها ضمن القائمة المنشورة يوم 24 نوفمبر الفارط، ودخل حيز النشاط مخبر للتحاليل بولاية نابل فيما سحب الترخيص من مخبرين اثنين أحدهما بجزيرة جربة والثاني بضاحية حي النصر من ولاية أريانة.ويأتي اعلان التحيين الجديد تطبيقا لقرار وزاري صدر يوم 28 أوت 2020 ينص على المصادقة على كراس الشروط الذي يضبط مشاركة المخابر الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية لتشخيص فيروس كورونا المستجد بتقنية RT PCR وكان وزير الصحة فوزي مهدي، أكد أن وزارة الصحة قامت بسحب كراس الشروط من 8 مخابر خاصة تتولى اجراء التحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا المستجد وغلق مخبر آخر اثر أعمال تفقدية لنشاطها.وذكر مهدي خلال جلسة عقدت بمجلس النواب مطلع نوفمبر الفارط ، أن الوزارة رفعت في عدد المخابر الخاصة المرخص لها انجاز تحاليل تقصي وتشخيص فيروس كورونا بعد أن كانت في حدود 33 مخبرا لتبلغ آنذاك 54 قبل أن ترتفع اليوم الى 75 مخبرا مرخص له.