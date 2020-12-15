وزيرة المرأة : تقييم نصف مرحلي للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة في ظل جائحة كوفيد-19

باب نات -

بينت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن شروع الوزارة في تقييم نصف مرحلي للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة، بالأخذ بعين الاعتبار الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كوفيد -19 من تداعيات سلبية على مختلف مكونات المجتمع.وأكدت، خلال افتتاحها ورشة عمل حول "تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة احتفاء باليوم الوطني للأسرة تحت شعار "الأسرة التونسية محور السياسات التنموية"، على ضرورة تضافر الجهود للنهوض بأوضاع الأسر في تونس لاسيما خلال أزمة كوفيد 19 قصد الحد من تداعيات الجائحة على الاستقرار الاقتصادي للأسرة وحماية تماسكها.وفي إطار تقدم انجاز تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تمت المصادقة عليها في 8 ماي 2019، أفادت الوزيرة بأنه وقع استهداف حوالي 10.100 ألف أسرة ب 14 ولاية في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاجتماعي للأسر في مجال التربية الوالدية والتأهيل للحياة الزوجية والوقاية من السلوكات السلبية والوساطة العائلية.كما أضافت أن برنامج الإحاطة بالأسر المهاجرة وأفرادها المتبقين بأرض الوطن شمل حوالي 320 أسرة بمنطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، في حين انتفعت 12.045 ألف أسرة ببرنامج الإرشاد والتوجيه الأسري من خلال بعث مراكز مختصة في تقديم خدمات التوجيه والإرشاد النفسي والصحي، التوجيه والإرشاد القانوني، التوعية والتحسيس لتنمية الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد والأسرة والمجتمع والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لأفراد أسرة.وتم تمكين 1301 أسرة ذوات الوضعيات الخصوصية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي بدعم الأسر المستهدفة اقتصاديا ومساعدتها على تمويل وبعث مشاريع صغرى ومرافقتها للمحافظة على موارد رزقها حسب قولها.كما أشارت الوزيرة إلى إحداث 11 فضاء مندمج للأسر بولايات سيدي بوزيد (السلاطنية) والمهدية (السواسي) وباجة والكاف (نبر) وسليانة (مكثر) والقيروان، مدنين، صفاقس، المنستير، وقابس ومدنين قصد تقريب خدمات الجوار من الأسر.يذكر ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الأسرة ترتكز على خمسة محاور أساسية تتعلق بالأسرة والقوانين والتشريعات، والوظائف الأساسية للأسرة وأدوارها والعلاقات داخلها ومع محيطها، والأسر ذوات الوضعيات الخصوصية، إلى جانب الأسرة محور السياسات التنموية المستدامة: الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والأمنية لتحقيق الرفاه الأسري، وخطة تواصل وإعلام للتحسيس والتوعية وكسب التأييد وحشد المناصرة.