قبلي: الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بدوز الشمالية والمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لرواد الاعمال يدعوان الى مراجعة قرار حظر الجولان بدوز

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أكد الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بدوز الشمالية من ولاية قبلي، في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء، رفضه لقرار فرض حظر الجولان بمعتمديتي دوز الجنوبية والشمالية بداية من الرابعة بعد الزوال والى حدود الخامسة صباحا، والذي تم إقراره، يوم أمس الاثنين، من قبل والي الجهة على خلفية المواجهات التي شهدتها منطقة العين السخونة.واعتبر، الاتحاد في بيانه، أن هذا القرار هو قرار "غير منصف ولم يراعي مصالح المربّين الذين هم مجبرون على التنقل لتأمين حاجيات قطعانهم"، مشيرا الى انه سيقيد الحركة وأنه لا يراعي الازمات المتعاقبة التي تمر بها البلاد، وما يمكن أن يتسبب فيه من تأجيج للاوضاع بالمنطقة، عكس توجّه الاطياف الاجتماعية نحو التهدئة.ولاحظ ذات البيان، ان هذا القرار هو بمثابة "العقاب وليس سعيا لحل الاشكال"، داعيا الى مراجعة توقيت الحظر، على اعتبار أنه "ليس من المعقول ان يتحمل المربي تداعيات تقصير السلطات".وأوضح ممثل الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بدوز الشمالية، مراد بن محمد، في تصريح لـ(وات)، أن هذا القرار سيتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، وهو مغاير للقرارات التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس "كورونا"، التي استثنت القطاع الفلاحي من بعض الاجراءات التي قد تعيق الفلاحين وخاصة منهم مربي المواشي، وتمنعهم من التزود بالاعلاف ورعي أغنامهم، وفق تعبيره.وفي ذات السياق، أصدر المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لروّاد الاعمال، عشيّة أمس الاثنين، بيانا، عبر من خلاله عن استغرابه ورفضه للقرار الذي اتخذه والي قبلي بفرض حظر الجولان بمعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبية.وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الجهوي للمنظمة، نور الدين بن يحي، في تصريح لـ(وات)، ان القرار الذي اتخذته السلط الجهوية بهدف الحد من حدة الاحتقان والاشتباكات بين منطقتي دوز وبني خداش، سيتسبب في تضرر منضوريهم من التجار والحرفيين، خاصة وان الحركة التجارية بمدينة دوز تكون عادة بعد العصر.وذكر أن هذا القرار، سيعطل كذلك مصالح المواطنين، داعيا بدوره الى مراجعة توقيت فرض حظر الجولان بالمنطقة، مع تحديد موعد زمني لرفع هذا القرار، علاوة على تشريك مختلف الهياكل الجهوية في اتخاذ بعض القرارات، على حد قوله.وأشار بن يحيى، الى ان المنظمة تساند كافة التحركات الاجتماعية لتجاوز الاشكال الحاصل بين منطقتي دوز وبني خداش وتجنب العنف، مؤكدا مشاركته في الاجتماع الذي سينتظم عشية اليوم بدوز، ببادرة من السلط المحلية وبلدية المكان وبحضور عدد من العقلاء والشخصيات الاعتبارية ونشطاء المجتمع المدني، سعيا لايجاد حلول عملية وفعلية تكون لها نتائج ايجابية تمكن من تجاوز الخلاف بين المنطقتين المتجاورتين.