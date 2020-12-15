بنزرت: تحسن في المخزون الجملي للسدود بالجهة إثر أمطار النصف الاول من شهر ديسمبر

وات -

بلغ المخزون الجملي للسدود الثمانية (08) المركزة بولاية بنزرت، حوالي الـ229 مليون م3، أي بنسبة امتلاء بلغت 54 في المائة، وفق ما ذكرته المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية، انجي الدقي حنيني.وأوضحت الدقي، في تصريح لـ(وات)، ان الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري، أسهمت في الرفع من مخزون السدود بصفة ملحوظة بلغت حوالي 6.3 مليون م3، مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، حيث بلغت إيراداتها 67.2 مليون م3 ولم تتجاوز نسبتها الـ 60.9 في المائة.وبيّنت، في ذات السياق، ان تلك الإيرادات المائية تركزت خاصة بالنسبة بسد سجنان، حيث بلغت ما يقارب 24 مليون م3 من جملة الإيرادات خلال الموسم 2020-2021 المقدرة بـ43 مليون م3، مساهمة فاعلة في تحسن وضع الأعلاف ومواصلة عملية بذر الحبوب والبقول والانطلاق في عمليات العناية بالنسبة للبذر المبكر.ولاحظت، ذات المصدر، ان الوضع الحالي للسدود على المستوى الوطني، يتسم بضعف الإيرادات عموما، مقارنة بالمعدل العام للسنوات الثلاث الفارطة، حيث بلغت الإيرادات الجملية حوالي 269 مليون م3 ، أي بنسبة عامة لم تتعدى 68 في المائة خلال موسم 2020-2021، أي ما يمثل 394 مليون م3، مشيرة إلى أن المخزون الجملي لكافة السدود بالبلاد يناهز حوالي 991 مليون م3 بفارق سلبي يقدر بـ96 مليون م3، عن معدل نفس الفترة من السنوات الثلاث الأخيرة أي بنسبة امتلاء بلغت 43 في المائة.يذكر أن كميّات الامطار المسجلة بولاية بنزرت بلغت 278 مم، أي ما يمثل نسبة 45.7 في المائة من المعدل السنوي للولاية، منها 96 مم خلال شهر ديسمبر، حيث شملت كل مناطق إنتاج الحبوب، وتراوحت بين 64 مم بمعتمدية أوتيك، و80 مم بمنزل بورقيبة، و88 مم بماطر، و107 مم بغزالة، و110 مم بجومين.