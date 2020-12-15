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تعيين بسمة الجبالي على رأس الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 10:33 قراءة: 0 د, 29 ث
أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، أنّه تمَّ تعيين بسمة الجبالي، مديرة عامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وقد سبق لبسمة الجبالي، أن عملت ككاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.


بسمة الجبالي من مواليد يوم 8 ديسمبر 1975 بحومة السوق بجربة.

وهي متحصلة على الأستاذية في الدراسات الإجتماعية، اختصاص التصرف في الموارد البشرية من المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية بالشرقية.

وفي 2011 تقلدت بسمة الجبالي عضوية المجلس التأسيسي إلى حدود سنة 2014 ثم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ومقرر لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

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