تعيين بسمة الجبالي على رأس الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، أنّه تمَّ تعيين بسمة الجبالي، مديرة عامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.وقد سبق لبسمة الجبالي، أن عملت ككاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.بسمة الجبالي من مواليد يوم 8 ديسمبر 1975 بحومة السوق بجربة.وهي متحصلة على الأستاذية في الدراسات الإجتماعية، اختصاص التصرف في الموارد البشرية من المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية بالشرقية.وفي 2011 تقلدت بسمة الجبالي عضوية المجلس التأسيسي إلى حدود سنة 2014 ثم عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة ومقرر لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح.